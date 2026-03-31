Acciones de América Móvil suben más de 2% y alcanzan máximos históricos en la BMV

Las acciones del gigante mexicano de las telecomunicaciones América Móvil (AMX), suben con fuerza en la jornada de este martes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con lo que se encamina a registrar un máximo histórico.

Dicho aumento de la compañía controlada por la familia del multimillonario mexicano Carlos Slim, se debe a un buen desempeño financiero que ha superado las expectativas del mercado y a una sólida confianza por parte de los inversionistas.

Los papeles de AMX registran un aumento de 2.25% a un precio de 22.78 pesos cada uno, lo que representaría un máximo histórico, de acuerdo con datos de Economatica.

Durante el presente mes, las acciones de AMX presentan un avance de 2.05% ante la volatilidad en los mercados por el enfrentamiento en Medio Oriente. En el primer trimestre del año, los títulos de la empresa tiene un incremento de 22.65 por ciento.

En cuanto al valor de capitalización, América Móvil es la segunda más valiosa dentro del principal indice de la BMV, el S&P/BMV IPC, con 1.345 billones de pesos, solo superada por la minera Grupo México que vale 1.420 billones de pesos.

América Móvil fue fundada en México en el año 2000, ofrece servicios de telefonía móvil y fija, internet, televisión de paga y soluciones digitales en 23 países. A través de marcas reconocidas como Telcel, Claro e Infinitum, conecta a millones de personas y empresas todos los días.

“La compañía se distingue por su amplia cobertura, innovación tecnológica y calidad en el servicio, además de ofrecer productos complementarios como venta de equipos, servicios de datos, contenidos multimedia y plataformas OTT. Su enfoque en digitalización e integración regional la convierte en un actor clave del desarrollo de las telecomunicaciones en el continente”, aseguraron analistas de Actinver.

La estrategia de la empresa de consolidarse como un agente de cambio tecnológico y mantener su liderazgo en telecomunicaciones refuerza el interés de los inversionistas.

Más liquidez en el mercado

Hay que recordar que la empresa de telecomunicaciones ha realizado desdoblamientos de acciones (splits) a lo largo de su historia para ajustar el valor nominal de sus acciones y aumentar la liquidez en el mercado.

El ultimo fue realizado el 1 de julio de 2011, un split de 2:1, lo que significa que por cada acción que poseían los accionistas, recibieron dos acciones tras el desdoblamiento.

Al realizar un desdoblamiento (split), aumenta el número de acciones en circulación, mientras que el precio de cada acción se reduce proporcionalmente, manteniendo el mismo capital social total.