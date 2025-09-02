Acciones de Alphabet suben más de 7% en el after hours

Un juez estadounidense falló en gran medida a favor de Google de Alphabet el martes, rechazando la propuesta de los fiscales estadounidenses de obligar a la compañía a vender su popular navegador Chrome y su sistema operativo Android, pero obligando al gigante tecnológico a compartir datos con competidores para abrir la competencia en la búsqueda en línea.

Las acciones de Alphabet subieron más de 7% en las operaciones extendidas el martes mientras los inversionistas aplaudían el fallo del juez.

Si bien compartir datos con competidores fortalecerá a los rivales de Google en su negocio de publicidad que domina el mercado, no tener que vender Chrome o Android elimina una preocupación importante para los inversionistas que los ven como piezas clave para el negocio general de Google.

La sentencia también fue un alivio para Apple y otros fabricantes de dispositivos y navegadores web, quienes, según el juez federal de distrito Amit Mehta, pueden seguir recibiendo pagos de Google por compartir los ingresos publicitarios por las búsquedas en sus dispositivos.

Google paga a Apple 20,000 millones de dólares anuales, según informaron analistas de Morgan Stanley el año pasado.

Google ha dicho anteriormente que planea presentar una apelación , lo que significa que podrían pasar años antes de que la compañía esté obligada a actuar sobre el fallo.

En abril, durante el juicio por el caso, el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, expresó su preocupación de que las medidas de intercambio de datos solicitadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos podrían permitir a los rivales de Google realizar ingeniería inversa de su tecnología.

El fallo resultado de una batalla legal de cinco años entre una de las empresas más rentables del mundo y su país de origen, Estados Unidos, donde Mehta dictaminó el año pasado que tiene un monopolio ilegal en la búsqueda en línea y la publicidad relacionada.

En un juicio celebrado en abril, los fiscales abogaron por soluciones de gran alcance para restablecer la competencia y evitar que Google extienda su dominio en las búsquedas a la inteligencia artificial.

Google dijo que las propuestas irían mucho más allá de lo legalmente justificado y regalarían su tecnología.

Envuelto en litigios

Además del caso sobre las búsquedas, Google está envuelto en litigios sobre su dominio en otros mercados.

La compañía dijo recientemente que seguirá luchando contra un fallo que le exige renovar su tienda de aplicaciones en una demanda ganada por el creador de "Fortnite", Epic Games.

Google tiene previsto ir a juicio en septiembre para determinar las reparaciones en un caso separado presentado por el Departamento de Justicia, donde un juez encontró que la compañía tiene monopolios ilegales en tecnología de publicidad en línea.

Los dos casos del Departamento de Justicia contra Google son parte de una ofensiva bipartidista más amplia por parte de Estados Unidos contra las grandes tecnológicas, que comenzó durante el primer mandato de Donald Trump e incluye casos contra Meta Platforms, Amazon y Apple.