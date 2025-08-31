Acciones de Alibaba suben por su inversión en IA

Alibaba reportó resultados del segundo trimestre debajo de las expectativas de los analistas. Sin embargo, las acciones del gigante tecnológico se dispararon gracias a la fortaleza de la IA que impulsó la aceleración de su unidad de nube.

Al cierre de la jornada del viernes las acciones de Alibaba en Wall Street subieron casi 13% ubicándose en 135 dólares por unidad. Alibaba registró ganancias de 14.75 yuanes por acción, por debajo de las estimaciones de los analistas de 15.47 yuanes. Las ganancias fueron de 247,700 millones de yuanes, inferiores a la previsión de consenso de 253,800 mil millones de yuanes.

Alibaba reportó un aumento del 78% en el ingreso neto, impulsado por sus inversiones en capital y la venta de su unidad turca Trendyol, aunque esto fue parcialmente compensado por un ingreso operativo más débil.

Excluyendo esas ganancias de inversión, las utilidades habrían caído un 18% respecto al año anterior, ya que la compañía aumentó el gasto en el mercado chino de comercio instantáneo.

La computación en la nube es un impulsor clave del crecimiento, con un aumento de ingresos del 26% a 33,400 millones de yuanes, acelerándose desde el crecimiento del 18% en el trimestre anterior. La división, central para las ambiciones de IA de Alibaba, también aumento 26% en el EBITA ajustado.

"Este trimestre, nuestro enfoque estratégico en consumo e IA + Nube generó un fuerte crecimiento. Nuestra inversión decisiva en el negocio de comercio rápido alcanzó hitos clave al ganar la preferencia de los consumidores", dijo Eddie Wu, director ejecutivo de Alibaba Group.

"Nuestros negocios principales entregaron un fuerte crecimiento de ingresos. Los ingresos por gestión de clientes crecieron un 10% y los ingresos del Grupo de Inteligencia en la Nube aumentaron un 26%, con los ingresos de productos relacionados con IA logrando un crecimiento de tres dígitos por octavo trimestre consecutivo", agregó.

La principal división de comercio electrónico de Alibaba, que genera más de la mitad de los ingresos totales, mostró un desempeño desigual en el trimestre. Los ingresos aumentaron un 10% a 19.6 mil millones de yuanes, respaldados por un incremento del 10% en los ingresos por gestión de clientes —las tarifas que los comerciantes pagan por marketing y servicios relacionados— que sigue siendo el mayor contribuyente.

Mientras tanto, la división de comercio rápido de Alibaba generó 14.8 mil millones de yuanes, un 12% más que el año anterior.

Para los tres meses terminados el 30 de junio de 2025, los ingresos de la división AIDC aumentaron un 19% interanual a 34.7 mil millones de yuanes (4.85 mil millones), respaldados por la fortaleza en los negocios transfronterizos. Los ingresos en el segmento Todos los Demás disminuyeron un 28% a 58.6 mil millones de yuanes.

"Alibaba reportó resultados con ingresos totales 2.2% y 1.8% por debajo del consenso y nuestras estimaciones respectivamente, debido a un desempeño más débil de lo esperado en Todos los Demás", dijeron los analistas de Jefferies.

El EBITA ajustado general de Alibaba para el trimestre disminuyó un 14% interanual a 38.8 mil millones de yuanes.