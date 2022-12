Wall Street cierra mixto; S&P 500 y Nasdaq caen lastrados por acciones de crecimiento

Wall Street cerró mixto este martes, tras arrancar una semana acortada por las festividades navideñas, ya que el aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense presionó a las acciones de megacapitalización sensibles a las tasas de interés.

Las acciones de crecimiento arrastraron al Nasdaq, dominado por la tecnología, hacia abajo. El S&P 500 también se situó en territorio negativo, mientras que el Dow Jones, impulsado por las acciones de valor, terminó ligeramente en verde.

"Los rendimientos más altos (del Tesoro) están presionando a las acciones de crecimiento y, por otro lado, las industrias, los servicios públicos y la energía están teniendo un rendimiento superior", dijo Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group en Omaha.

"El dinero esta yéndose de las áreas de crecimiento y se abre camino hacia el lado del valor, que es un microcosmos de lo que hemos visto durante todo el año".

Los títulos de Tesla Inc se hundieron después de que Reuters informó de que el fabricante de vehículos eléctricos planea ejecutar un programa de producción reducido en su planta de Shanghái hasta enero. La acción ha perdido cerca del 70% de su valor este año.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 0.11%, a 33,241.56 unidades, mientras que el S&P 500 bajó 0.40%, para quedarse en 3,829.25 unidades. El Nasdaq Composite perdió 1.48%, a 10,353.23 unidades.

Las acciones cotizadas en Estados Unidos de empresas chinas como JD.Com Inc, Alibaba Group Holding Ltd y Pinduoduo Inc registraron fuertes subidas después de que China dijo que a partir del 8 de enero dejará de exigir a los viajeros que ingresen a cuarentena para acceder al país asiático.

El aumento de los rendimientos del Tesoro pone bajo presión a las acciones de crecimiento sensibles a las tasas de interés, una situación que ha sido recurrente en 2022. Durante el año, las acciones de crecimiento se han desplomado más del 30% en comparación con la caída de las de valor de alrededor del 7.5% durante el mismo período.

Con solo cuatro días de negociación restantes en 2022, los tres índices estadounidenses están en camino de registrar su mayor pérdida anual desde 2008, el punto más bajo de la crisis financiera mundial.

