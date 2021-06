El Nasdaq y el S&P 500 se dirigieron a máximos históricos el lunes, impulsados por las acciones tecnológicas, ya que las tasas de interés siguen siendo bajas, mientras los inversionistas esperan datos sobre el mercado laboral estadounidense que se publicarán el viernes.

Las grandes empresas tecnológicas, como Facebook Inc , Apple Inc, Amazon.com Inc y Nvidia Corp, estuvieron entre los mayores impulsos del S&P 500 y el Nasdaq.

Facebook ganó más de un 4% luego de que un juez estadounidense aceptó la moción de la compañía para desestimar una demanda de la Comisión Federal de Comercio. El gigante de las redes sociales rozó el lunes el billón de dólares de capitalización bursátil.

Por el contrario, los sectores cíclicos cayeron con fuerza por el temor ante un repunte de los casos de Covid-19 en toda Asia. El financiero, el energético y el aéreo cayeron con fuerza. La tecnología lideró las mayores ganancias sectoriales del S&P.

"Es el final del trimestre y los inversores pueden querer tomar algunas ganancias y rotar fuera de la energía y quedarse con la tecnología, que ha sido la ganadora", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research en Nueva York.

Stovall espera que las acciones continúen su ascenso en el corto plazo mientras los inversores esperan la nueva temporada de resultados, en la que se espera que el crecimiento de los beneficios anuales de las empresas del S&P 500 supere el 60 por ciento.

El S&P 500 había tenido su mejor rendimiento semanal en 20 semanas tras un acuerdo para un gasto en infraestructuras de 1.2 billones de dólares en Estados Unidos y el menor temor a un endurecimiento de la política de la Reserva Federal antes de lo esperado.

Tanto el S&P 500 como el Nasdaq alcanzaron una serie de máximos históricos la semana pasada.

La ganancia del 5% del Nasdaq en junio está superando a la de sus pares, ya que los inversores vuelven a apostar por los valores de crecimiento orientados a la tecnología ante la disminución de la preocupación por una inflación galopante.

El Promedio Industrial Dow Jones bajó 150.57 puntos, o un 0.44%, a 34,283.27 unidades, mientras que el S&P 500 avanzó 9.91 puntos, o un 0.23%, a 4,290.61 unidades. El Nasdaq ganó 140.12 puntos, o un 0.98%, a 14,500.51 unidades.

kg