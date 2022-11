Wall Street cierra en rojo ante preocupaciones por aumento de casos de Covid-19 en China

Los principales índices de Wall Street cerraron el lunes a la baja por temor a los confinamientos en China para luchar contra el Covid-19, después de que Pekín dijo que se enfrenta a su prueba más severa de la pandemia.

Pekín dijo el lunes que cerraría negocios y escuelas en los distritos más afectados, además endureció las normas para entrar en la ciudad cuando los contagios aumentaban asustando a los inversores.

"Existe el temor de que China pueda reinstaurar algunas de las restricciones del Covid que supuestamente han empezado a levantar", dijo Carol Schleif, subdirectora de inversiones de BMO Family Office.

Los operadores de casinos estadounidenses con negocios en China, como Wynn Resorts Ltd, Las Vegas Sands Corp , MGM Resorts International y Melco Resorts & Entertainment Ltd caían, así como los valores de viajes, American Airlines Group Inc y Norwegian Cruise Line Holdings.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 45.41 puntos, o 0.13%, a 33,700.28 unidades, mientras que el S&P 500 perdió 15.40 puntos, o 0.39%, a 3,949.94 unidades. El Nasdaq Composite bajó 121.55 puntos, o 1.09%, a 11,024.51 unidades.

El volumen de operaciones fue escaso el lunes, y es probable que disminuya hacia la festividad de Acción de Gracias el jueves, lo que deja a los mercados más propensos a la volatilidad.

Las acciones recortaron las pérdidas a primera hora de la tarde después de que la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, y posteriormente la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, parecieran inclinarse hacia una subida menor de tasas en diciembre.

El índice del sector energético del S&P 500 cayó un 3% a un mínimo de cuatro semanas, ya que los precios del petróleo retrocedían más de un 5% tras un reporte que apuntaba a que Arabia Saudí y otros productores de petróleo de la OPEP estaban discutiendo un aumento de la producción.

Sin embargo, el índice recortó las pérdidas después de que Arabia Saudí negara las conversaciones al respecto.

La energía fue el único sector importante del S&P 500 que registró ganancias en términos interanuales, con una subida de alrededor del 63%

Las acciones de Walt Disney Co subían tras el regreso de Bob Iger como jefe ejecutivo del gigante del entretenimiento.

Entre otros valores, Tesla Inc se desplomaba después de que el fabricante de coches eléctricos dijo que llamará a revisión a vehículos del mercado en Estados Unidos por un problema que puede hacer que las luces traseras no se iluminen de forma intermitente.

kg