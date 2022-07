Wall Street cerró en baja el martes porque las crecientes señales de recesión alejaron a los compradores del mercado de valores, antes de la publicación de un dato de inflación en Estados Unidos.

Aunque los tres principales índices bursátiles estadounidenses oscilaron entre modestos avances y pérdidas al principio de la sesión, a última hora del día bajaron bruscamente.

La atención se centra ahora en los datos de inflación del miércoles, que se espera que muestren que los precios al consumidor de Estados Unidos aumentaron un 8.8% en junio respecto del año anterior, marcando un nuevo máximo de cuatro décadas y añadiendo más presión a la Reserva Federal para que actúe ante el aumento de los precios.

"(Los inversionistas están) a la espera de lo que ocurra con el IPC", dijo Brent Schutte, director de inversiones de Northwestern Mutual Wealth Management Company. "Durante varios meses hemos oscilado entre el temor a la inflación y el temor a la recesión, casi a diario".

Los analistas también están moderando sus estimaciones de utilidades, ya que la temporada de resultados comienza en serio esta semana, con los reportes de JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc y Wells Fargo & Co, entre otros.

Se espera que las utilidades globales del S&P 500 aumenten un 5.7% en el segundo trimestre, frente a la previsión anterior del 6.8%, según los datos de IBES de Refinitiv.

S&P 500 bajó 35.63 puntos, o 0.92%, a 3,818.80 unidades; mientras que el Nasdaq Composite cedió 107.87 puntos, o 0.95%, a 11,264.73. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones perdió 192.51 puntos, o un 0.62%, a 30,981.33 unidades.

El informe sobre el empleo de la semana pasada, que fue mejor de lo esperado, reforzó las expectativas de una segunda subida consecutiva de las tasas de interés de 75 puntos básicos a finales de este mes.

Los inversionistas estarán atentos a los discursos de los funcionarios de la Fed de esta semana para ver si hay algún cambio en la postura de línea dura del banco central sobre la inflación.

A la preocupación por la desaceleración del crecimiento mundial se suma el hecho de que varias ciudades de China están adoptando desde esta semana nuevas restricciones para frenar las nuevas infecciones de Covid-19, tras encontrar una subvariante del Ómicron altamente transmisible.

