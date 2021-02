El Nasdaq amplió su racha ganadora a siete días consecutivos en Wall Street, pero el mercado en general cerró ligeramente a la baja, ya que los inversores abandonaron las acciones de grandes empresas tecnológicas para invertir en otros sectores que se beneficiarán del proyecto de ley de estímulo de 1.9 billones de dólares propuesto por el presidente Joe Biden.

El Nasdaq, de gran peso tecnológico, alcanzó un máximo histórico por quinta sesión consecutiva gracias a las ganancias iniciales de Apple Inc, Amazon.com Inc y Alphabet Inc, la empresa matriz de Google, que luego bajaron en medio de un cambio en las carteras de inversionistas.

El índice NYSE FANG+TM, que incluye a Facebook Inc, Netflix Inc y Tesla Inc, subió a un máximo histórico.

Con la caída del número de casos de Covid-19 en Estados Unidos y las expectativas de que el paquete de estímulo se apruebe en el Congreso, los inversores están en apuros para encontrar aspectos negativos significativos, dijo Michael James, director gerente de negociación de acciones en Wedbush Securities en Los Ángeles.

"No se está viendo que el dinero salga del mercado y vaya al efectivo", dijo James. "Se está viendo que el dinero sale de un sector y rota hacia otro para mantener un sesgo general comprador".

Las ganancias corporativas, en general alentadoras, junto con el apoyo monetario y fiscal, han impulsado a los principales índices bursátiles de Estados Unidos a máximos históricos. Sin embargo, los analistas advierten de que las nuevas variantes del Covid y cualquier fallo en la distribución de las vacunas podrían deteriorar la confianza.

"El telón de fondo es en gran medida positivo para las acciones y no estoy seguro de que pueda haber un mejor telón de fondo para los activos de riesgo a corto o medio plazo", dijo William Herrmann, cofundador y socio gerente de Wilshire Phoenix en la ciudad de Nueva York.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 10.72 puntos, o un 0.03%, a 31,375.04, mientras que el S&P 500 perdió 4.3 puntos, o un 0.11%, a 3,911.29 unidades. El Nasdaq sumó 20.06 puntos, o un 0.14%, a 14,007.70 unidades.

kg