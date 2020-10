Las acciones en Wall Street cerraron con pocos cambios el martes, cuando el Dow Jones y el S&P 500 cayeron debido a ganancias decepcionantes y pocas esperanzas de nuevos estímulos por el coronavirus en Estados Unidos antes del día de las elecciones, aunque el Nasdaq subió previo a los resultados de las grandes empresas de tecnología.

La confianza de los inversionistas decayó después de que la Casa Blanca dijo que un acuerdo sobre un alivio por el Covid-19 podría llegar en "semanas", lo que significa que es poco probable que se pacte antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Pero el Nasdaq, que tiene un gran peso del sector de tecnología, subió después de que Microsoft Corp superó el martes las estimaciones de ingresos trimestrales, impulsado por el crecimiento en su negocio estrella de computación en nube.

Otros pesos pesados de la tecnología mantuvieron al S&P 500 ligeramente en números azules durante gran parte de la sesión.

Las acciones de la farmacéutica Eli Lilly and Co cayeron un 6.9% después de que sus ganancias trimestrales se vieron afectadas por el aumento de los costos para desarrollar un tratamiento para el Covid-19. Un ensayo de su terapia con anticuerpos no logró mostrar beneficios en pacientes hospitalizados.

Los tres principales índices de Wall Street cayeron a mínimos de casi cuatro semanas el lunes, debido a que a los inversionistas les preocupaba el número récord de nuevas infecciones de coronavirus en Estados Unidos y algunos países europeos y lo esquivo del paquete de estímulo fiscal.

Los sectores sensibles al crecimiento económico se vieron afectados. El índice de bancos del S&P 500 cayó un 2,73% y el sector energético S&P perdió un 1.38 por ciento.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 222.19 puntos, o un 0.8%, a 27,463.19 unidades; el S&P 500 perdió 10.29 puntos, o un 0.30%, a 3,390.68 unidades. El Nasdaq Composite sumó 72.41 puntos, o un 0.64%, a 11,431.35 puntos.

