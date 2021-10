Los tres principales índices accionarios del mercado estadounidense cayeron este viernes. Wall Street retrocedió en una sesión volátil, luego de datos que mostraron un crecimiento en el empleo de Estados Unidos menos veloz de lo previsto, aunque no tanto para complicar el plan de estímulos de la Reserva Federal.

El índice principal Dow Jones, compuesto por las acicones de 30 gigantes industriales, cayó un marginal -0.03% a un nivel de 34,746.25 puntos. El S&P 500, compuesto por los títulos de las 500 firmas más sólidas, cedió -0.19% a 4,391.34 puntos. El índice tecnológico Nasdaq se movió -0.51% hasta 14,579.54 unidades.

El informe de nóminas no agrícolas del Departamento de Trabajo informó un aumento en el mes de septiembre de 194,000 puestos laborales, muy inferio a los 500.000 empleos que se estimaban. No obstante, la tasa de desempleo cayó a 4.8% desde 5.2% en agosto, mientras que los salarios subieron 0.6 por ciento.

"Las cifras no empujarán a la Fed a tener que empezar antes el recorte de estímulos. Ahora podría pasar que decida iniciar el proceso en diciembre en lugar de noviembre, pero eso no moverá demasiado el barco y es probable que el "tapering" se lleve a cabo a finales de este año", dijo Ryan Detrick, de LPL Financial.

Con información de Reuters