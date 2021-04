Los principales índices accionarios de Estados Unidos abrieron con pérdidas por segunda jornada consecutiva. Los inversionistas de Wall Street extienden las caídas, a pesar de los buenos resultados corporativos, y amplían la toma de utilidades registrada ayer luego de alcanzar récords el viernes con el S&P 500 y el Dow Jones.

El índice principal Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes industriales, se mueve -0.46% a 33,921.59 puntos. La referencia S&P 500, con los títulos de las 500 firmas más sólidas, cae -0.29% a 4,151.23 puntos. El índice Nasdaq, con un alto componente del sector de tecnología, retrocede -0.26% a 13,878.96 puntos.

"Las bolsas de Estados Unidos abren nuevamente a en rojo en espera de noticias como el reporte trimestral de Netflix, la primera en presentar resultados de las tecnológicas FAANG [como se conoce a Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google, de Alphabet], dijo Edoardo Fusco-Famiano, analista para la plataforma global eToro.

Los títulos de las cinco emisoras tecnológicas operan con pérdidas moderadas previo a la presentación de resultados de Netflix. Facebook Inc retrocede -0.96%; Amazon.com, -0.82%; Apple Inc, -0.68%; Netflix, -0.83%, y Alphabet, -0.32 por ciento. Algunas tecnológicas fuera de este grupo avanzan, como Tesla Inc (1.58 por ciento).

"La temporada de reportes trimestrales continúa positiva, con Coca Cola e IBM arriba de las estimaciones de analistas. IBM inició un plan de adquisiciones agresivo, con dos firmas del sector cloud, mientras que Coca Cola reportó crecimiento en ingresos y una producción en Europa y Estados Unidos pre-Covid", añadió eToro.

