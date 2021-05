Los principales índices de Wall Street cedieron este miércoles y el S&P 500 sufrió su mayor retroceso diario a desde febrero, porque los datos de inflación alentaron los temores de que la Reserva Federal (Fed) subirá las tasas de interés antes de lo previsto.

El mercado accionario estadounidenses cerró la sesión con pérdidas, después de el informe de precios al consumo del mes de abril, que dio a conocer el Departamento de Trabajo y que mostró la mayor alza interanual en casi 12 años (septiembre de 2008).

El informe sobre los precios que pagan los consumidores estadounidenses por una cesta de productos era esperado por los mercados preocupados por la posibilidad de que las subidas de precios pondrán a prueba el apoyo del banco central a la economía.

La referencia S&P 500, con las 500 emisoras más sólidas, cayó -2.14% a 4,063.04 unidades. El Dow Jones, de 30 gigantes industriales, perdió -1.99% a 33,587.66 puntos y el Nasdaq, de alto componente tecnológico, retrocedió -2.67% a 13,031.68 unidades.

Las acciones de empresas con mayor capitalización y líderes del mercado, entre ellas Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc y Tesla Inc, pesaron mucho, debido a que se mantiene la tendencia de rotación de carteras a valores sensibles a la economía.

"El hecho de que las nuevas cifras de inflación fueron más altas de lo esperado provocó una mayor debilidad en las acciones tecnológicas", aseguró Michael James, director gerente de negociación de acciones de Wedbush Securities en Los Ángeles.

Con información de Reuters