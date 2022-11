Wall Street avanza impulsado por las tecnológicas tras dato de inflación

Los tres principales índices accionarios del mercado estadounidense avanza con fuerza la mañana de este jueves. Wall Street avanza liderado por las acciones de tecnología, tras una disminución de la inflación estadounidense en octubre mayor a la que se esperaba.

El índice de precios al concumidor en Estados Unidos avanzó en octubre 7.7% interanual. En septiembre había anotado una subida de 8.2 por ciento. El dato de hoy es el más bajo desde enero de 2022, una posible señal de que los aumentos de tasas están funcionando.

La caída del índice de precios al consumidor informada por el Departamento de Trabajo fue mayor a la esperada. Los analistas esperaban un dato interanual de 8% y un movimiento en tasa mensual de 0.6%, de acuerdo con Market Watch, pero se informó 0.4 por ciento.

El índice Nasdaq, de alto componente tecnológico, encabeza los avancess con 5.94% a un nivel de 10,968.61 unidades, seguido por la referencia extendida de 500 acciones S&P 500, con 4.51% a 3,917.63 puntos. El índice Dow Jones sube 2.99% a 33,484.73 unidades.

Los valores tecnológicos sensibles a las tasas subían. Tesla Inc, Microsoft Corp, Apple Inc, Amazon.com Inc, Meta Platforms Inc y Nvidia Corp avanzaban entre 5.5% y 7.2%, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedían tras el dato de inflación.

Los datos de inflación alimentan las expectativas de que la Reserva Federal podría comenzar a subir sus tasas de interés con movimientos cada vez más moderados. Más tarde se espera que nuevamente Banxico suba 75 puntos base su tasa de interés de referencia.

Tras conocerse los datos, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, dijo que el banco central de Estados Unidos se está acercando a un punto en el que podría moderar el ritmo de alza de tasas de interés para controlar la elevada inflación.

"La inflación se está moviendo en la dirección correcta, y estamos viendo un alivio en el crecimiento de los precios en todos los ámbitos. Queda claro que la inflación sigue siendo demasiado alta para el gusto de la Fed, pero esto es un progreso", destacó eToro.

