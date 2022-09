Wall Street avanza impulsado por las grandes firmas de tecnología

Los tres principales índices accionarios del mercado estadounidense operan con ganancias este martes. Wall Street avanza con fuerza tras una serie de jornadas de debilidad en la que los precios cayeron por las preocupaciones sobre una política monetaria más restrictiva.

El índice principal Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes industriales, sube 1% a un nivel de 29,554.25 puntos. Mientras que el S&P 500 de 500 valores avanza 1.20% al nivel de 3,698.78 puntos y el Nasdaq tecnológico se mueve 1.63% a 10,978.67 unidades.

La mayoría de los sectores del S&P avanzan en las primeras negociaciones. Los segmentos de tecnología (asimilado el aumento de tasas), los servicios de comunicación y consumo de lujo encabezaban los avances en las primeras horas con avances de casi 1 por ciento.

Al interior del índice Dow Jones 27 de sus 30 valores operan con ganancias. Los títulos de Home Depot encabezan las ganancias, con 2.10%; seguidos por los de Boeing, con 2.07%, y Salesforce, con 2.03 por ciento. Las caídas las lidera McDonald’s, con -0.86 por ciento.

"Las bolsas accionarias han alcanzado nuevos mínimos dentro de este mercado bajista. Algunos impulsores es todo lo que necesitamos con un sentimiento de mercado tan pobre", afirmó en un reporte Ben Lailder, estratega global de la plataforma de inversión eToro.

Entre los gigantes del sector tecnológico, las acciones de la compañía de autos eléctricos Tesla Inc se disparan 4.25%, seguidas por Apple Inc, con 1.40%; Alphabet Inc, con 1.21%, y Microsoft Corp, con 0.70 por ciento. El papel de Amazon.com sube 0.57 por ciento.

jose.rivera@eleconomista.mx