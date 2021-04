Los principales índices bursátiles del mercado estadounidense se mueven en terreno positivo este lunes. Wall Street espera a que más tarde en la semana las compañías más grandes del sector de tecnología den a conocer sus resultados del trimestre, a pesar de una propuesta en impuestos contraria a los intereses de los inversionistas.

El índice principal Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigante industriales, avanza 0.12% a 34,085.05 unidades. El índice de referencia S&P 500, con las 500 emisoras de mayor solidez en el mercado, sube 0.25% a 4,190.53 puntos. El Nasdaq, con un alto componente de tecnología, lidera las alzas con 0.42% a 14,075.46 puntos.

"Los inversionistas se preparan para cinco días posiblemente muy intensos en los mercados financieros, en una serie de sesiones en las que se alternarán los datos trimestrales del resto de las FAANG (Facebook Inc, Apple Inc, Amazon.com y Google, de Alphabet) tras el de Netflix Inc, y reuniones de bancos centrales", dijo la firma eToro.

El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, importante para el desempeño de las acciones de tecnología, opera con muy pocos cambios antes de que el Departamento del Tesoro venda 183,000 millones de dólares en deuda a vencimiento corto e intermedio y de la reunión de la Reserva Federal (Fed) estadounidense.

Por otra parte, la atención de los operadores también se centrará en las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la posibilidad de aumentar la tributación a las ganancias sobre capital por encima del nivel de 1,000 millones de dólares, como dio a conocer la filtración de su posible propuesta a medios.

Finalmente, los mercados se muestran cautelosos en la primera jornada de la semana ante las más recientes cifras sobre la pandemia de Covid-19, encabezados por la India. Esta gran economía de Asia reportó 352,991 nuevos casos en su quinto registro consecutivo con más de 300,000 nuevos contagios, una señal de precaución.

