El viernes los índices accionarios de Estados Unidos terminaron su segunda semana consecutiva de ganancias. El índice Nasdaq, que agrupa a algunas de las firmas más importantes del sector tecnológico, acumuló durante la semana un avance de 2.38%, robusteciendo su repunte.

La semana anterior el índice logró un marginal movimiento positivo de 0.01%, tras presiones sufridas durante enero que lo llevaron más de 10% por debajo de su mejor registro histórico. Contra ese hito (de 16,212.20 unidades en noviembre), todavía se encuentra 15% por debajo.

No sólo es importante mencionar que el Nasdaq sigue en territorio de corrección, la mayoría de sus componentes, entre ellos algunas de las compañías más grandes del mercado, se encuentran más de 10% debajo de sus techos. Buscadores de descuentos estudian cómo proceder.

La tecnología ha actuado como termómetro en el mercado de Estados Unidos en esta primera parte de 2022, porque los inversionistas analizan su situación y reconsideran precios en un nuevo contexto que promete menos apoyos para la economía y a la vez rendimientos menores.

Buena parte de la ganancia semanal del Nasdaq se registró en la jornada del viernes, impulsada por un reporte muy positivo de Amazon.com. No obstante, un día antes el Nasdaq había caído casi 4% arrastrado por resultados trimestrales negativos de Meta Platforms (Facebook).

El índice Vix, que mide la volatilidad en el mercado, ha retrocedido 40.37% desde el máximo nivel de enero de 38.94 unidades hasta 23.22 unidades el viernes. Pero unos resultados que no cumplieron con las expectativas fueron suficientes el jueves para derribar el entusiasmo.

Para Edgar Arenas, coordinador de economía y fondos de inversión de Rankia, esta volatilidad en las bolsas ha sido sobrerreacciones:

“Esto no se va a mitigar, pero es coyuntural y no estructural. Tras un alza de tasas viene una corrección, pero eso es después y no durante”, dijo.