La desigualdad de género persiste en los puestos de liderazgo de las empresas listadas en el mercado bursátil nacional.

Solo cuatro de las 145 compañías que componen la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) están lideradas por mujeres y, en apenas otras siete, la dirección de finanzas es encabezada por una mujer.

La dirección de Empresas ICA, Infraestructura Energética Nova (IEnova, que está en proceso de salirse de Bolsa), Grupo TMM, una empresa de logística y Tenaris, una multinacional metalúrgica, tienen rostro femenino.

Mientras que Grupo Herdez; Industrias CH; IDEAL; Bio Pappel (que también ha solicitado su desliste del mercado), Grupo México, Finamex y Fragua les han confiado sus finanzas a ellas.

Estas cifras, indican que apenas el 2.76% del manejo de las empresas registradas en el mercado accionario mexicano se encuentran lideradas por mujeres.

Del total de emisoras registradas en la BMV apenas el 11.72% tiene mujeres ocupando alguno de los principales cargos directivos, mientras que el 88.28% restante sigue estando en manos de hombres.

Esta tendencia no dista en los asientos de los consejos de administración, pues apenas 144 están ocupados por mujeres. Además, de las 145 empresas públicas, 68 o un 46.89% de ellas no cuentan con la participación femenina en sus consejos de administración.

Por su parte, 53.11% de las compañías cuentan con consejos mixtos, pues sí se ve la participación de ellas en los mismos.

Especialistas explican que este escenario ha persistido históricamente, pues, aunque se han logrado avances relevantes, aún no se logra romper con el llamado “techo de cristal” (o las barreras que dificultan el camino para que las mujeres tengan acceso a los puestos de alta dirección de las empresas).

Hay avances

Según un análisis de la consultora Miranda ESG, ha habido avances, ya que las mujeres ocuparon el 10% de los asientos de los consejos en 2020 frente al 8% registrado en el 2019 y el 7% en el 2018.

“Se ha avanzado en el tema de equidad de género, pero todavía falta mucho y no necesariamente será un 50% de mujeres en puestos de liderazgo porque hay quienes por decisión propia deciden no trabajar, pero el tema es tener libertad de decidir y una vez que una mujer quiere trabajar y se propone llegar a puestos altos que pueda hacerlo, que no haya ningún impedimento o techo de cristal”, comentó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Banco Base.

Mayela Sepúlveda, vocera de Un Día Por Todas en Monterrey, Nuevo León, explicó que las razones por la que hay pocas mujeres en puestos directivos son muy variadas, entre ellas, “la falta de apoyos para balancear la vida familiar con la carrera profesional (como estancias, guarderías, redes de apoyo), la cultura machista que aún impera en nuestro país, la poca apertura de las empresas para considerar el liderazgo de la mujer, falta de políticas públicas que apoyen la paternidad”.

Gabriela Siller consideró que para lograr un mejor “piso parejo” respecto a la participación de la mujer en los puestos directivos y consejos es relevante elevar su nivel educativo y que cuenten con más apoyos, incluso de la propia familia.

"Más que cuotas de género es darles más libertad a las mujeres y, antes de eso, incentivar que sea mayor el nivel educativo ya que en México un pequeño porcentaje alcanza una maestría o un doctorado", añadió.

En el IPC

De una muestra de 18 de las 35 emisoras más bursátiles que conforman el índice S&P/BMV IPC, únicamente seis tienen a mujeres encargadas de alguno de los principales puestos directivos dentro de la compañía.

Tal es el caso de la minorista Walmart de México quien cuenta con una mujer a cargo de la Dirección de Asuntos Corporativos, al igual que la operadora de restaurantes Alsea en la Dirección de Asuntos Corporativos, o bien Elektra, compañía de comercio minorista en la Dirección General de Desarrollo Humano.

“Todavía es muy baja la proporción de mujeres en cargos directivos en general, si bien es un fenómeno a nivel mundial, en México la diferencia todavía es abismal” mencionó la subdirectora de Análisis Económico de Monex,

Janneth Quiroz, “si bien se ha ido avanzando hacía la inclusión algo que sigue afectado es el factor cultural”, agregó.

¿Por qué es relevante la participación femenina?

Según el estudio “Una ambición, dos realidades”, de la consultora McKinsey & Company, las empresas con una mayor representación de mujeres en altos niveles de liderazgo y Comités Ejecutivos tienen un mejor desempeño financiero y mejores índices de salud organizativa, con más y mejor comunicación, desarrollo de personal, menor rotación, mejor manejo de expectativas e incentivos, y la presencia de liderazgo inspiracional.

“Las empresas con una mayor representación de mujeres en niveles directivos tienen un valor económico agregado 28% mayor y un margen de ganancias 55% mayor, así como un retorno sobre el capital 47% mayor”, indica el informe elaborado en el 2018.

Mayela Sepúlveda consideró que “la mujer tiene capacidades valiosas diferenciadas de las del hombre que pueden aportar valor a la empresa. Según el IPADE Business School1, las mujeres son resilientes y capaces de empoderarse ante situaciones difíciles, poseen habilidad para manejar de manera eficiente los recursos materiales e intangibles”.

Para romper con esta brecha, añadió, se requiere un cambio cultural en las empresas. “Es necesario que se abran a la participación de la mujer en los puestos directivos y consejos, mediante programas concretos que fomenten y midan ese cambio organizacional, y tengan como objetivo final la inclusión de las mujeres”.

El Gender Equality Index

El pasado 24 de agosto, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) junto con la empresa financiera y de medios Bloomberg, presentó para el mercado mexicano, el Índice de Igualdad de Género (GEI), a través del cual se rastreará el desempeño de las emisoras que cotizan en el mercado accionario mexicano y que buscan promover la inclusión de género.

El objetivo es que más empresas mexicanas se unan a esta canasta de emisoras, en las que ya hay 380 compañías del mundo que tienen prácticas para incentivar la participación de las mujeres. Actualmente en el índice GEI participan cuatro empresas mexicanas.

María Ariza, directora general de BIVA, explicó que este índice busca reforzar la idea de lograr la igualdad y la inclusión de la mujer en el ámbito laboral, así como promover que tengan mayor representatividad en puestos de liderazgo.

“Falta mucho por hacer para que la cantidad de trabajo en cuanto a directivos sea más parejo, hoy en día son muy pocas aquellas mujeres que están ocupando puestos directivos”, comentó Jacobo Rodríguez, director de Análisis Económico en Black Wallstreet Capital.

termometro.economico@eleconomista.mx