La mexicana Solarever, empresa fabricante de productos solares, incluido paneles fotovoltáicos, sistema de almacenamiento de energía y a partir de mayo, vehículos eléctricos, cuyos principales inversionistas son de origen chino, prepara su Oferta Pública Inicial (OPI) para debutar este mismo año, en el Nasdaq, en Nueva York.

En entrevista, Simon Zhao, presidente ejecutivo de Solarever, dijo que el Nasdaq es la Bolsa ideal para las empresas con ofertas de innovación y tecnología, amigables con las energías limpias, como la que el dirige.

Zhao indicó que no descarta debutar en alguna de las dos bolsas de valores de México, ya sea la Bolsa Institucional de Valores o la Bolsa Mexicana de Valores, pero no es algo que por el momento esté en sus planes. "Queremos consolidarnos primero en Nueva York para posteriormente pensar en otra OPI en alguna otra Bolsa, pero no queda descartado".

Solarever firmó este jueves un acuerdo con ATIF Holdings, una consultora financiera con operaciones en América del Norte y Asia, que será la encargada de proporcionar los servicios de asesoría para poder concretar este año la OPI.

La intención, dijo Zhao, es debutar en Nasdaq en agosto, aunque posiblemente esto será hacia finales del cuarto trimestre de este año.

Actualmente la empresa se encuentra en conversaciones con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para definir la entrada al Nasdaq.

Sobre el valor de mercado en la que está valuada la firma mexicana, Simon Zhao dijo que "esa es una cifra que se dará a conocer cuando se acerque el momento de la OPI".

El directivo comentó que Solarever tiene la intención de invertir en México en tecnologías e innovación cerca de 1,000 millones de dólares, en un plan de negocios durante los próximos cinco años.

La empresa que fue creada en el 2012 y cuenta ya con 10 años de operación incursionará en la fabricación y venta de automóviles eléctricos para el mercado mexicano.

Sobre la reforma eléctrica que fue cancelada, Zhao dijo que no permitía a las empresas privadas invertir en el sector, por lo que consideró positiva su rechazo.