La diminuta y rica en hidrocarburos nación árabe Qatar anunció el lunes que se retirará de la OPEP en enero, en un reproche al cártel petrolero dominado por Arabia Saudita, mientras prosigue el boicot contra el gobierno qatarí por parte del reino y se avecina una reunión decisiva esta semana.

La declaración sorpresa podría convertir a Qatar en la primera nación de Oriente Medio en abandonar el cártel desde su fundación en 1960.

De nuevo mete la política en una organización que durante mucho tiempo ha insistido en que no es partidista, robando titulares justo cuando el cártel delibera recortes de producción para detener una caída en los precios mundiales del petróleo crudo.

Aunque sólo aporta una fracción de la producción total de la OPEP, la decisión de Qatar también pone en tela de juicio la viabilidad del cártel.

La OPEP, que antes era lo suficientemente fuerte como para detener a Estados Unidos con el embargo de petróleo de la década de 1970, necesitó que países que no eran miembros, como Rusia, llevaran a cabo un recorte de la producción en el 2016, después de que los precios cayeran por debajo de 30 dólares por barril.

Es poco probable que eso cambie, especialmente cuando Estados Unidos recuperó el trono del mayor productor de petróleo del mundo.

“Los líderes de Qatar ya no están interesados en seguir siendo parte activa de una organización que en gran medida la rechaza”, indicó el Grupo Eurasia en un análisis.

“Los dos individuos en los que se centran los mercados son el zar de la energía de Arabia Saudita, Khalid al Falih, y el ruso Alexander Novak. Los funcionarios de energía de Qatar no son consultados, al menos no lo suficiente, y sus líderes ya no son parte activa de la maquinaria de la organización”, expuso.

El anuncio lo hizo el ministro de Energía del pequeño país del golfo pérsico, Saad Sherida al Kaabi.

No afectará producción

No hubo ninguna declaración de la OPEP, con sede en Viena, que se reunirá el jueves para debatir posibles recortes en la producción.

En noviembre, al Falih dijo que la OPEP y los países productores de petróleo aliados probablemente necesitarán reducir la oferta de crudo, tal vez hasta en 1 millón de barriles de petróleo al día, para reequilibrar el mercado.

Qatar produce apenas unos 600,000 barriles de crudo al día, lo que lo convierte en el decimoprimer mayor productor de la OPEP.

La pérdida de producción, inferior a 2% de la oferta total de la OPEP al día, no afectará en gran medida a la posición del cártel en el mercado.

Anas Alhajji, un analista de petróleo, refirió que la decisión de Qatar “no tiene ningún impacto en el mercado, ya sea que estén dentro o fuera” de la organización petrolera.