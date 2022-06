Las acciones de las empresas petroleras operaron con tensiones este miércoles en la Bolsa de Nueva York, después de haberse difundido que el presidente Joe Biden reprochó a las empresas del sector la disminución que se ha dado en la refinación de petróleo, mientras su rentabilidad sigue aumentando, por lo que su administración estaría considerando un nuevo impuesto sobre sus ganancias.

“El miércoles circularon rumores de que el presidente Biden liberaría más petróleo de su reserva estratégica, que estaba considerando un impuesto sobre las ganancias inesperadas de las compañías petroleras, que se reduciría el impuesto federal al combustible y se anunció que visitaría Arabia Saudita”, explicó en una nota Jeffrey Halley, analista senior de Mercado de la zona Asia Pacífico en OANDA.

De acuerdo con medios de Estados Unidos, Joe Biden envió una carta a directivos de siete empresas de refinación y petróleo, entre ellas, Marathon Petroleum, Shell y Exxon Mobil, en la que les pidió aumentar la producción y una explicación de por qué el precio del diesel y la gasolina (que llegó a venderse en más de 5 dólares por galón y el miércoles se ubicó en 3.90 dólares por galón) han subido a niveles récord, lo cual ha causado un impacto económico sobre los consumidores.

“Entiendo que muchos factores contribuyeron a las decisiones comerciales de reducir la capacidad de refinación, lo que ocurrió antes de que asumiera el cargo, pero en tiempos de guerra, los márgenes de beneficio de las refinerías, muy por encima de lo normal que se transfieren a las familias estadounidenses, no son aceptables", dice la carta.

Agrega: "la falta de capacidad de refinación y los márgenes de ganancia de las refinerías, sin precedentes, están mitigando el impacto de las acciones históricas que mi administración ha tomado para abordar el aumento de precios de Vladimir Putin y están elevando los costos para los consumidores".

Cae ánimo de inversionistas

La noticia desanimó a los inversionistas en la Bolsa de Nueva York, expuestos a estas firmas. Todas las acciones de las petroleras que recibieron la carta terminaron en terreno negativo.

El peor desempeño lo tuvo Valero Energy que cayó 4.07%, seguido por Marathon Petroleum que perdió 3.67% y Repsol que retrocedió 2.28 por ciento. La cotización de Chevron bajó 1.96% y BP 1.74 por ciento. Phillips 66 perdió 1.68%, Exxon Mobil 1.26% y la de Shell 1.03 por ciento.

Dan Caplinger, analista en The Motley Fool, opinó que la carta del presidente de Estados Unidos no proporcionó ningún detalle sobre lo que pasaría si Chevron y las otras petroleras no toman las medidas que solicitó.

Este miércoles los precios del petróleo cayeron, ya que el mercado de energía se mostró preocupado por la demanda, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos subió su tasa de interés.

Los futuros del crudo Brent para agosto cayeron 2.66 dólares, o 2.20%, a 118.51 dólares el barril, después de haber bajado hasta 117.75 dólares. El petróleo WTI de Estados Unidos para entrega en perdió 3.62 dólares, o 3.04%, a 115.31 dólares el barril, luego de haber tocado un piso de 114,60 dólares el barril.

La mezcla mexicana de exportación cayó 3.04 dólares o 2.67% a 110.92 dólares.

