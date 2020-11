La moneda mexicana tiene una apreciación de 2.58% desde el viernes pasado contra el dólar, que este jueves finalizó en 20.6930 pesos, este el mejor nivel para la moneda local en 8 meses, beneficiada de debilidad en la divisa estadounidense, mayor apetito por riesgo en los mercados y en línea con la mayoría de monedas emergentes.

Este es el mejor registro del tipo de cambio peso-dólar desde el 6 de marzo de este año, cuando el dólar finalizó la sesión en 20.11 pesos, según datos del Banco de México.

Esta semana el rublo ruso muestra una apreciación de 4.53%, el real brasileño de 3.79%, el peso colombiano de 2.88%, le sigue el peso mexicano, el peso chileno 1.52% y la rupia india 0.79%, en tanto que dentro de las monedas consideradas refugio, el yen se apreció 1.18%, el euro se depreció 1.55% y la libra esterlina cedió 1.78%, según datos de Refinitiv.

“La apreciación del peso ocurre como parte de un debilitamiento generalizado del dólar estadounidense, cuyo índice ponderado perdió 0.98% intradía y alcanzó su menor nivel desde mayo de 2018. La apreciación del peso y de la mayoría de las divisas se debe a que el mercado sigue viendo como probable ganador de las elecciones presidenciales a Joe Biden”, explicó Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base.

James Salazar, subdirector de análisis económico de CIBanco comentó que gran parte de este movimiento es consecuencia del proceso electoral en Estados Unidos, el mercado anticipaba un triunfo de Joe Biden, el cual parece se concretará. Aunado a esto, está que tal vez se tenga un Congreso en EU dividido dominado por republicanos, lo que le agrada al mercado, pues podría ser un contrapeso contra aumentos de impuestos y mayor regulación a empresas.

“Por eso vemos al peso contagiado y reaccionando de forma muy positiva, es un elemento distinto a los últimos días”, dijo Salazar. Janneth Quiroz, subdirectora de análisis de Monex coincidió en que el peso se fortaleció por la menor incertidumbre en torno al proceso electoral, a medida que el candidato demócrata se acerca más a la victoria.

Del mismo modo, las divisas europeas se mantienen al alza a pesar del incremento en las infecciones por Covid-19 y las medidas adicionales de confinamiento implementadas por varios países”, expresó Quiroz en un video al cierre del mercado.

Por su parte, el especialista de CIBanco advirtió que la volatilidad seguirá, pues tan solo el día de las elecciones el peso se depreció hasta 4% durante la jornada, aunque la apreciación refleja poca credibilidad en cuanto a las acusaciones del actual presidente Donald Trump que están haciendo fraude en el proceso electoral.

“No le cree en el sentido de que no hay evidencia de fraude ni irregularidades, entonces no van a proceder y no llegaría al Tribunal Supremo, por eso es que al mercado no le asustan estas declaraciones”, acotó.