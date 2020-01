El peso mexicano cerró la jornada con un marginal retroceso contra el dólar estadounidense, tras la firma de una primera fase para el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. El tipo de cambio terminó las operaciones de este miércoles en 18.8080 unidades por billete verde, con datos del Banco de México (Banxico).

El movimiento en la paridad significó una caída para la moneda mexicana de 2.40 centavos que contra su cierre oficial de ayer de 18.7840 unidades, equivale a un retroceso de 0.12 por ciento. En su mejor momento de la jornada, el tipo de cambio tocó un mínimo de 18.7665 pesos y su techo se ubicó en 18.8266 unidades.

“Hoy dimos un paso crucial, uno que no habíamos dado antes con China, que va a asegurar un intercambio justo y recíproco", dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, durante una ceremonia en la Casa Blanca, en la que anunció que visitará pronto China. No obstante, pese a la firma, el optimismo no se comparte en los mercados.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, informó la tarde de ayer martes que su país mantendrá vigentes los aranceles sobre bienes chinos hasta la finalización de una segunda fase para el acuerdo comercial con el gigante asiático. Analistas han calificado a esta primera fase del acuerdo como sólo una tregua.

"Los inversionistas se mantienen con cautela respecto a que el acuerdo no sea lo que se esperaba, después de las noticias que surgieron ayer de que se mantendrán los aranceles a China hasta después de las elecciones presidenciales", escribieron los expertos de Ve por Más en un reporte para sus clientes.

El Índice Dólar (DXY), que mide la fortaleza de la divisa estadounidense contra una canasta de seis monedas de referencia, operó en negativo y al cierre del Banxico caída -0.15% hasta un nivel de 97.22 unidades. El oro escaló 0.49% a 1,553.70 dólares por onza troy. Otras divisas emergentes como el peso perdieron terreno.

[email protected]