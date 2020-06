Alrededor del 65% de las empresas que cotizan en el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC, han echado mano de sus líneas de crédito bancario disponibles y otras han manifestado su intención de hacerlo en caso de ser necesario.

Lo anterior, con el fin de preservar su liquidez para cumplir con sus obligaciones financieras y hacer frente a las presiones económicas que ha originado la pandemia del Covid-19.

De las 35 empresas que integran el S&P/BMV IPC, 18 de ellas, sin considerar las empresas del sector financiero, hicieron del conocimiento al público inversionista que recurrirán al financiamiento bancario para enfrentar el entorno incierto actual, a pesar de que una mayoría aseguró que tiene una sólida posición financiera.

“Lo que hemos observado es que la gran mayoría de las empresas que cotizan en Bolsa están incrementando el endeudamiento para reforzar su liquidez. Muchas se adelantaron para ejercer las líneas de crédito garantizadas o han solicitado un crédito como medida preventiva por la incertidumbre sobre cuándo se va a reactivar la economía tras los impactos por la pandemia”, explicó el director general de Signum Research, Armando Rodríguez.

Ejercieron las opciones crediticias para reforzar la liquidez en el balance y protegerse ante cualquier eventualidad operativa y financiera para aguantar las medidas de confinamiento en caso de que se prolonguen más de lo esperado.

Contadas son las emisoras que voltearon al mercado bursátil para financiarse, como Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que emitirá deuda.

“La demanda en el mercado de deuda corporativa cayó por el momento de pánico que hemos vivido en estos meses, pero la baja debe revertirse en los próximos meses cuando sean mejores las condiciones”, explicó Jorge Gordillo, director de Análisis de CI Banco.

Más sencillo

“Hoy en el mercado de deuda local no es un timing favorable para que las empresas pidan fondeo, eso no quiere decir que no haya empresas que lo estén haciendo, la mayoría está recurriendo a deuda bancaria porque es mucho más fácil de adquirir porque el proceso de hacer una emisión de deuda en los mercados es más tardado y por los tiempos es mucho más fácil hacer una adquisición de crédito bancario”, consideró Armando Rodríguez.

Firmas como Grupo Alfa y sus subsidiarias reforzaron sus posiciones de liquidez al ejercer una parte de las líneas de crédito disponible, reportó la emisora sin precisar el monto dispuesto. Ello aun cuando el conglomerado reportó una sólida posición financiera al cierre del primer trimestre del 2020, con efectivo por 53,838 millones de pesos, monto mayor a la suma total de vencimientos consolidados de deuda de los próximos tres años.

Otra emisora del IPC es Alsea que en marzo dispuso de las líneas de corto plazo por 1,200 millones de pesos en México y 10 millones de euros en España.

La operadora de restaurantes bajo marcas como Italianni’s y Starbuck’s Coffee aseguró que el incremento en la deuda corresponde principalmente a la necesidad de liquidez para hacer frente a la contingencia por el Covid-19, ante las afectaciones en su flujo de efectivo por el cierre temporal del 60% de sus establecimientos ubicados en México, Europa y Sudamérica.

Igualmente, el gigante de las telecomunicaciones América Móvil, de Carlos Slim, recurrió a sus líneas de crédito para garantizar el pago de deuda y para preservar la liquidez en el futuro, sin precisar el monto de los recursos tomados.

La empresa regiomontana Cementos Mexicanos (Cemex), que tiene una deuda abultada también anunció que ha fortalecido su liquidez para cumplir con sus compromisos de pago, principalmente, con fondos de su línea de crédito revolvente y otros préstamos por 1,445 millones de dólares.

Apenas el 3 de junio pasado la cementera mexicana anunció la emisión de 1,000 millones de dólares en notas senior garantizadas con cupón de 7.375 por ciento.

Endeudamiento sano

Jorge Gordillo opinó que las empresas primero analizan hasta qué punto puede soportar su liquidez antes de endeudarse.

Sin embargo, enfatizó que las emisoras que pertenecen al IPC tienen un endeudamiento sano, su índice de apalancamiento no se encuentra en niveles que preocupen por ahora, pero habrá que esperar los siguientes reportes financieros para conocer qué tanto su razón de deuda/EBITDA se ha debilitado.

El pasado 16 de enero, FEMSA colocó un bono senior en dólares en el mercado internacional de capitales por 1,500 millones de dólares a 30 años. En febrero anunció otra colocación por 300 millones de dólares.

Vesta es otra de las emisoras que implementó una estrategia anticrisis para enfrentar el confinamiento social a raíz de la pandemia, al aumentar posición de efectivo a 122 millones de dólares y disponer de 85 millones de dólares de línea de crédito revolvente con vencimiento a tres años.

La departamental Liverpool, que también se ha visto afectada por el cierre de sus tiendas, pero continuando con sus ventas a través de las plataformas online, anunció sus planes para tomar líneas de crédito de corto plazo por 3,500 millones de pesos con distintos bancos.

La panificadora Grupo Bimbo dispuso de 720 millones de dólares de su línea de crédito revolvente comprometida que usó para refinanciar su bono con vencimiento en junio de 2020. Los recursos restantes son para aumentar su liquidez.

Además, cuenta con 1,275 millones de dólares disponibles en su línea de crédito comprometida para poder acceder en un futuro.

Gruma, la productora de harina de maíz, mencionó que su liquidez está asegurada con la generación de flujo de efectivo y con líneas de crédito bancario que podría tomar si así lo requiere.

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) está en vías de colocar certificados bursátiles en la Bolsa de valores con un objetivo de levantar entre 3,000 a 4,200 millones de pesos.

Adicionalmente y para cubrir sus necesidades corporativas, en abril de este año el administrador de aeropuertos como el de Guadalajara, dispuso de una línea de crédito con el banco Scotiabank por 1,000 millones de pesos, a un plazo de 15 meses, con una tasa de interés variable de TIIE a 28 días más 100 puntos base y comisión por estructuración de 40 puntos base.

Aunado a ello, GAP tiene líneas de crédito preaprobadas por 2,500 millones de pesos que podría tomar en caso de ser necesario.

Otras emisoras que se han sumado a esta lista son Grupo Carso, Televisa, Infraestructura Energética Nova (IEnova), así como la empresa química Orbia y la firma de telecomunicaciones Megacable.

