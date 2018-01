Las acciones del gigante estadounidense de comercio electrónico Amazon.com subieron a un máximo histórico de 1,327.31 dólares por unidad, ganando 2.53% en la Bolsa de Nueva York.

Lo anterior, luego de que la firma de Jeff Bezos abriera al público, en Seattle, Estados Unidos, su primera tienda sin cajas registradoras, denominada Amazon Go, en las que el cliente ingresa, toma los artículos que desea y sale sin tener que interactuar con nadie, sin pasar por un cajero, en un proceso de compra totalmente automatizado.

Tras probar el concepto durante casi 14 meses con sus propios empleados, el primer establecimiento Amazon Go abrió sus puertas al público a las 07:00 horas locales del lunes, con una selección de productos básicos de supermercado que abarca desde pan y leche hasta quesos artesanales y chocolates.

La tienda, de apenas 167 metros cuadrados en el centro de Seattle, está dotada de múltiples tecnologías, algunas similares a las utilizadas en automóviles de autoconducción, que permiten a los compradores ingresar, tomar artículos y salir sin pasar por un cajero.

cobros automáticos

Para poder comprar, la tienda requiere que los clientes abran previamente una cuenta en Amazon y cuenten con un teléfono inteligente que tenga instalada la aplicación de Amazon Go.

El cliente deberá escanear su teléfono al ingresar al establecimiento y al hacerlo comenzará a ser monitoreado con cámaras y otros sensores que lo seguirán mientras recorre los pasillos y selecciona los productos, que se le irán sumando al colocarlos en un carrito virtual. Los comestibles se cobrarán de manera automática en la cuenta de Amazon del cliente, cuando éste salga de la tienda. El cliente recibirá también un correo electrónico detallando la compra.

La tecnología alrededor del concepto ha sido denominada Just Walk Out (Sólo Camina y Sal) y es de propiedad exclusiva de Amazon. Se espera que la compañía mantenga sus detalles en secreto mientras continúa probando con un conjunto de clientes pequeño, pero más variado que con sus empleados. La primera tienda estaba originalmente programada para abrir al público a principios del 2017, pero se retrasó en parte debido a la complejidad de la tecnología.

Gianna Puerini, vicepresidenta de Amazon Go, dijo que la tienda funcionó muy bien durante la fase de prueba, gracias a cuatro años de trabajo previo.

“Esta tecnología no existía”, dijo Puerini. “Realmente avanza el estado de la visión por computadora y el aprendizaje automático”, indicó.

Amazon Go constituye uno de los esfuerzos más audaces de Amazon para evolucionar las compras físicas, tras haber revolucionado el comercio electrónico, con su concepto de envíos y entrega gratuita en dos días.

La ubicación de la tienda en Seattle se encuentra dentro del edificio de oficinas de Amazon. La compañía no ha dicho cuándo expandirá Amazon Go a más ciudades. Sin embargo, sí indicó que “no hay planes” para introducir la tecnología en los supermercados Whole Foods, que adquirió en el 2017.

sube precios

Amazon subió el viernes en 2 dólares el cargo mensual para la versión estadounidense de su servicio de envío rápido y transmisión de video Prime y mantuvo el precio de la suscripción a un año, en un intento por tentar a los clientes a adquirir planes anuales.

El primer incremento de Amazon Prime en casi cuatro años llega luego de otro año y otra temporada de fiestas negativos para la plataforma de comercio online dominante de la empresa. (Con información de Notimex y Reuters)



