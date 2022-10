Nearshoring, motor de crecimiento para Traxión 

El nearshoring ha sido una palanca de crecimiento para Traxión en los últimos años y sus operaciones relacionadas con este negocio representan el 50% de sus ingresos, aseguró Aby Lijtszain, presidente ejecutivo de la compañía de transporte y logística en México.

“Los ingresos que están relacionados con el nearshoring representan alrededor de 50 por ciento. Vemos que esta tendencia va a favorecer a la compañía, ya que genera cada vez más demanda por nuestros servicios y sin duda es uno de los motores más importantes que impulsan el crecimiento de Traxion”, aseguró en conferencia con motivo de la celebración por sus 5 años de haber realizado una Oferta Pública Inicial en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En este sentido, explicó que debido a que cada mes llegan nuevas empresas a montar operaciones en México para proveer o producir productos que van hacia Estados Unidos, la infraestructura de Traxión apoya esta tendencia, pues de manera directa el 25% de sus envíos están relacionados con el transporte de mercancías entre los dos mercados.

Aby Lijtszain dijo que el segmento de negocios directamente relacionado con el nearshoring es el transporte de mercancías que se producen en México y se envían a Estados Unidos y viceversa, mismo que representa el 25% de los ingresos de Traxión.

Mientras que, de manera indirecta, a través de servicios de transporte para el manejo de sus almacenes con los servicios de logística, transporte de materias primas domésticas y de personal hacia las plantas de las distintas empresas, representa otro 25 por ciento.

Para hacer frente al crecimiento de la demanda por este tipo de servicios, Aby Lijtszain no descartó hacer inversiones para comprar nueva flota vehicular en el mediano plazo, pues aseguró que actualmente Traxión tiene toda la capacidad instalada ocupada.

“El nearshoring es lo que estamos viendo día con día porque a las empresas internacionales les conviene ubicarse en México en lugar de producir en Asia para proveer los productos a Estados Unidos”, subrayó el directivo.

El presidente ejecutivo de Traxión habló se sus planes de crecimiento entre los cuales está su división de logística y tecnología, vía adquisiciones para fortalecer su participación en el transporte de México hacia Estados Unidos.

Financiamiento en Bolsa ha ayudado a crecer a Traxión

Aby Lijtszain aseguró que haber listado sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores le ha beneficiado a Traxión. Uno de estos ha sido obtener financiamiento en términos más competitivos y en mejores condiciones.

“La Bolsa de valores sin duda nos ha ayudado para obtener financiamiento más atractivo, no solo hablando del que se puede obtener a través de la colocación de bonos sino, en general, cuando una compañía es pública válida que tiene un gobierno corporativo y brinda un nivel de confianza mucho más alto al mundo financiero (...) Nos ha permitido tener mejores financiamientos a través de bancos”, dijo.

Además, este acceso al fondeo fortaleció el balance de la empresa, lo cual les permitió ejecutar el plan de negocio que han ejecutado a la fecha. Incluso, dijo que sus ingresos han crecido tres veces a lo largo de estos cinco años, pues su debut en la Bolsa de valores fue en septiembre de 2017.

La empresa reportó ingresos por 3,464.7 millones de pesos en el primer semestre del 2017, en tanto, para el mismo periodo de 2022 estos ascendieron a 9,464 millones de pesos. Mientras que la flota pasó de 5,000 unidades motrices a 9,418 en el periodo mencionado.

Traxión colocó cada una de sus acciones a un precio de 17 pesos, hasta el cierre de este 3 de octubre se negociaron a 18.38, lo cual equivale a un rendimiento de 8.12% en cinco años.

Sobre su desempeño en el mercado accionario, el presidente ejecutivo de Traxión opinión que no refleja el desempeño operativo ni los resultados que ha entregado la empresa desde su listado.

No obstante, la baja valuación lo atribuyó a las condiciones actuales del mercado, ante un ciclo de aumento en las tasas de interés, tanto en México (que alcanzan un 9.25%) como en el mundo, así como la inflación en niveles récord (en el país llegó a 8.76% en la primera quincena de septiembre).

“El precio que actualmente refleja la acción no está directamente relacionado en estos momentos con la fortaleza que muestra Traxión porque se encuentra en crecimiento, tiene un balance sólido, es una compañía rentable y está bien posicionado para aprovechar las oportunidades que vemos en el mercado, una de ellas es el e-commerce y el nearshoring”, puntualizó.

“Pensaría que, por temas relacionados a la inflación y a las tasas de interés, añadió, no es el mejor momento para el precio de la acción de nuestra compañía como de muchas otras en el mercado”.

En este sentido, confió en que en un futuro no muy lejano el mercado va a reconocer el precio de la acción de Traxión. “Al día de hoy no es un tema que me tiene preocupado porque la compañía está en una posición de crecimiento”, sostuvo.

En otro tema, dijo que los niveles históricos que ha alcanzado la inflación en México no les preocupa porque tienen margen para transferir el efecto vía contrato con sus clientes.

"Cuando a nosotros nos aumentan los diferentes insumos, como puede ser el precio de los salarios o el combustible, lo podemos repercutir a lo clientes por las cláusulas que tenemos en los contratos", enfatizó el presidente ejecutivo de Traxión.

kg