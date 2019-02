Entrevista a Herbert Pérez, directivo del banco HSBC

México es atractivo en estos momentos de gran volatilidad en el contexto internacional. A los grandes manejadores de fondos les gustan los datos macroeconómicos y el diferencial entre la tasa de interés que se paga en Estados Unidos y el rédito que se otorga aquí.

Ésa es la percepción de Herbert Pérez, director de Mercados Globales del banco HSBC en México. Hay naciones que pagan mejores réditos en estos momentos que los bonos mexicanos, como Argentina y Turquía, pero el riesgo es mayor.

El experto en mercados destaca que este año regresaron inversionistas de Japón y de Europa al sector de deuda tanto nacional como de los privados.

México, dice, está guapo actualmente. “Estamos guapos hasta que otro les pague mejor. Los capitales no tienes corazón y se van con el mejor postor”, comentó en entrevista.

Analiza el caso de la baja en la calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y dice que de alguna manera ese evento estaba considerado, pero los inversionistas y calificadoras podrían examinar más de cerca las metas fiscales para el 2019.

—¿México es atractivo en este momento?

Hay naciones como Sudáfrica que pagan una tasa real de 30 puntos base y en México se pagan más de 500 puntos; si se comparan, México es un país mejor económicamente hablando.

Estamos pegados a Estados Unidos, con quien tenemos un tratado de libre comercio renegociado con proyecciones positivas en este momento. El país es una buena opción en este momento. Estamos en el mejor vecindario del mundo.

Lo hemos percibido en lo que va del presente año, llegan flujos de Europa y Asia en este momento.

—¿En el contexto internacional estamos guapos?

Estamos guapos y por ahora seguiremos guapos, cuando el contexto internacional no es el mejor. Veo difícil que siempre seamos guapos, otros países comenzarán a hacer su trabajo, corrigen lo que hacían mal y otorgan mejores rendimientos, en ese momento los capitales dicen: aquí hay mejor retorno, aunque mayor riesgo, pero migran.

—¿Los inversionistas tienen corazón?

No pueden tener corazón. Puede sonar muy duro, pero ellos buscan un rendimiento para sus inversionistas. Los inversores, manejadores de fondos de pensiones, buscan los mejores rendimientos, en el momento que meten el corazón están mal. Estamos bonitos hasta que llegue otro que les pague mejor.

—¿Cambia la percepción en los mercados de deuda con la baja en la nota de Pemex?

Las reacciones en los mercados han sido moderadas, de alguna manera se estaba ya considerando algún tipo de revisión de las calificadoras hacia Pemex. Sin embargo, las perspectivas para la política fiscal del país podrían ser más desafiantes si Pemex necesita apoyo del gobierno, lo que podría provocar que los inversionistas y las agencias calificadoras examinaran más de cerca las metas fiscales para el 2019.

—¿Será ahora más caro el financiamiento para la petrolera o empresas del gobierno?

Las transferencias adicionales del gobierno federal para aliviar la situación financiera de la empresa e invertir más para elevar la producción de petróleo podrían ser una solución a corto plazo. No descartamos más apoyo a lo largo del 2019, creemos que es una prioridad para la nueva administración. Ese tipo de medidas podría dar frutos, la situación financiera de Pemex tendría que corregirse para el mediano y largo plazo.

El riesgo crediticio tanto de Pemex como del soberano se ha movido poco, es decir su precio se encareció más o menos 15 puntos base para Pemex y 5 puntos base para el soberano.

—¿Cuestiones internas como lo que pasó en Hidalgo, como el robo de gasolina o la inseguridad, mueven a los inversionistas?

Creo que esos ejemplos no tienen un efecto relevante en la economía de corto plazo, no mueve a los capitales. Venimos de cambios de gobierno, periodos de inseguridad, no ven un mes o dos, ven sexenios.

Tenemos manufactura, acuerdo comercial, la economía crece a 2%, aunque podría crecer a 3 o 4%, y por eso los capitales están aquí.

Los temas locales que nos preocupan a nosotros no son lo que les ocupa a los inversionistas. No es el tema que los mueve.

—¿Qué mueve a los inversionistas?

Estructuras macroeconómicas sólidas, la relación deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, más sanas, países abiertos, con empleo, población joven y un gran potencial de crecimiento.

Ven muy positivo a México, han dado la vuelta en el mundo y regresaron. Algunas vez tuvieron un poco de escepticismo, pero el país juega un papel importante en el mapa de los inversionistas. México está creciendo, la inflación está más o menos controlada; no vemos preocupación del lado de los capitales.

El día que saquen su dinero no es porque no les guste México, es porque encontraron una mejor opción de inversión con mejor rendimiento. En los últimos 10 a 15 años no hemos visto eso. Tenemos una economía creciendo, exportando, y pagamos un excelente premio a los mercados.

[email protected]