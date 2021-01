Compañías dedicadas al cuidado y salud animal, especialmente a las mascotas, tuvieron un sólido desempeño el año pasado en Bolsa , pese a la crisis sanitaria y económica causada por el Covid-19.

Los títulos de Chewy, empresa de ventas en línea de alimentos y artículos de aseo para mascotas tuvieron un retorno de 209.97% en el 2020, según Refinitiv.

El año pasado el NASDAQ Compuesto tuvo un rendimiento de 43.64%, el S&P 500 ganó 16.26% y el Dow Jones 7.25%, mientras que el MSCI World Index que engloba el rendimiento de empresas de capitalización grande y media en 23 países de mercados desarrollados, tuvo un retorno de 14.06 por ciento.

Las acciones de Chewy, listadas en el NYSE, cerraron el año en 89.89 dólares. Las marcas de la empresa incluyen A Pet Hub, A&E Cage Company, ABO Gear, Acurel, Addiction, Advance, Advantage, Apocaps, Atopia, Audbudon Part y Ark Naturals.

La compañía, cuyo portafolio incluye tabletas masticables, soluciones, cápsulas, inyectables, suspensiones y ungüentos tiene un market cap de 37,903 millones de dólares.

De las más favorecidas

La industria de cuidado animal ha sido una de las más favorecidas en los últimos años, tan solo el mercado de salud animal llegó a los 33,800 millones de dólares en 2019, según Statista.

En tanto, PetlQ, que se dedica a fabricar y distribuir medicamentos para mascotas y productos de salud y bienestar al canal minorista en Estados Unidos, tiene un rendimiento de 53.49% en el último año.

La firma proporciona a minoristas marcas de terceros, incluidas Frontline Plus, Heartgard Plus, PetAction Plus, Advecta II, Pet Lock Plus, Pet Lock Max, TruProfen y Heartshield.

Los títulos de PetlQ cerraron el 2020 con un precio de 38.45 dólares y tiene un valor de capitalización bursátil de 1,103 millones de dólares.

Su portafolio incluye productos contra el gusano del corazón y la artritis en perros, así como para el control de pulgas y garrapatas, que incluyen la marca Heartgard Plus.

Zoetis, empresa dedicada al descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos y vacunas para la salud animal, con un enfoque tanto en el ganado como en los animales de compañía, tuvo un retorno de 25.05% en el 2020 y cerró el año en 165.50 dólares. Tiene un market cap de 78,657 millones de dólares.

Opera en cinco categorías de productos: antiinfecciosos, vacunas, parasiticidas, aditivos alimentarios medicinales y otros productos farmacéuticos, y para ocho especies principales: bovinos, porcinos, aves de corral, ovejas y peces, así como para perros, gatos y caballos.

Central Garden & Pet Co, que opera tanto en el segmento de mascotas como en productos para jardín, tuvo un retorno de 24.27% el año pasado en el NASDAQ, a 38.61 dólares por acción y un valor de capitalización bursátil de 2,022 millones de dólares.

La compañía fabrica y comercializa productos para mascotas y suministros de césped y jardín en Estados Unidos. Sus principales categorías son perros y gatos, acuáticos, aves y animales pequeños, alimentos para aves silvestres y productos para la salud animal.

Entre su portafolio incluye marcas como Pennington, The Rebels, AMDRO, Lilly Miller, Ironite, Sevin y Over-N-Out, entre otras.

claudia.tejeda@eleconomista.mx