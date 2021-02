Los legisladores de Estados Unidos escucharon ayer 18 de febrero, los testimonios de actores clave en la fiebre especulativa de principios de año que apuntó a varias empresas que cotizan en Wall Street, incluida la cadena de tiendas de videojuegos GameStop.

El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes organizó una audiencia virtual para arrojar luz sobre la fiebre que afectó la ciudad de Nueva York el mes pasado.

Un ejército de inversionistas aficionados, organizados en particular por medio de un foro del sitio Reddit, invirtió masivamente en varias empresas con salud financiera tambaleante, en particular GameStop pero también los cines AMC o la cadena de tiendas Bed, Bath & Beyond.

Las acciones de estos grupos aumentaron repentinamente antes de ceder gran parte de sus ganancias en las siguientes semanas.

Al centrarse en estas empresas, los aficionados quisieron demostrar que los grandes fondos de cobertura y los barones de Wall Street, que habían apostado por un colapso de la Bolsa de estas empresas, estaban equivocados.

La extrema volatilidad del mercado llevó a los reguladores y a los políticos a pedir una explicación. Los reguladores quieren determinar si hubo manipulación de precios o tráfico de información privilegiada.