El ánimo de los inversionistas mexicanos para aumentar su participación en acciones de empresas locales ha cambiado. Hoy un 44.4% prefiere otra clase de activos cuando en enero de este año casi un 67% estaba dispuesto a apostarle a la renta variable local.

Así lo demostró la encuesta mensual de “Sentimiento del Mercado”, de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), en la que además, se evidenció que solo un 22.2% sí estarían dispuestos a aumentar su exposición en acciones mexicanas.

Por su parte, el otro 33% de los estrategas entrevistados para la edición de marzo mantuvo una postura neutral, sin embargo, el documento no expuso las razones de cada una de las decisiones de inversión.

Si se compara el sentimiento que externaron en marzo de este año con el mismo mes del 2021, se nota una disminución del apetito por acciones mexicanas, ya que hace 12 meses un 50% “estaba dispuesto a invertir”.

Especialistas consideran que la volatilidad en el mercado de valores está generando cautela entre los inversionistas , ya que la guerra entre Rusia y Ucrania, las alzas en las tasas de interés, la liquidez más ajustada, la alta inflación y los nuevos riesgos por Covid-19 ha limitado al mercado de valores.

"El conflicto entre Rusia y Ucrania seguirá siendo el centro de atención de los inversionistas. Ello conllevará a mayor volatilidad dada la incertidumbre sobre los posibles escenarios de su desenlace. Por ello, podemos esperar mayores correcciones en los mercados considerados de riesgo como son las bolsas de valores", indicó en un reporte Intercam Banco.

“El mercado mexicano se ha mantenido bastante defensivo por lo que pensamos que no es descartable ver una toma de utilidades si se sigue escalando el conflicto geopolítico, por ello preferimos no aumentar posiciones en estos momentos. No obstante lo anterior, hay ciertos activos cuyo castigo ha sido mayúsculo y que comienzan a mostrar valuaciones atractivas”, añade el informe.

Respecto al rendimiento esperado, los analistas encuestados proyectan que sea cercano al 6% para el S&P/BMV IPC al cierre de este año, considerando su actual nivel, ya que prevén que el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores finalice en los 57,570 puntos, en promedio.

Las estimaciones para el FTSE Biva, el índice de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), el promedio lo ubica en los 1,169 enteros para finales del 2022, lo que supondría un avance de alrededor de 4%, respecto a su último cierre.

La Asociación, que representa a las casas de bolsas que operan en el país, encuestó a 20 analistas que representan a distintas intermediarias, asesores independientes e instituciones financieras en México.

