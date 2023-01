Índices de Wall Street avanzan por segunda semana consecutiva

Las acciones estadounidenses terminaron ligeramente al alza el viernes y registraron una segunda semana consecutiva de ganancias, con JPMorgan Chase y otros bancos subiendo luego de sus resultados del cuarto trimestre, que dieron inicio a la temporada de ganancias.

Pero la preocupación por los resultados y la orientación de las empresas en las próximas semanas mantuvo a los inversionistas cautelosos. Se espera que las ganancias interanuales de las empresas S&P 500 hayan disminuido 2.2% en el trimestre, según datos de Refinitiv.

"Esto ha vuelto a poner el foco en las ganancias", dijo Peter Tuz, presidente de Chase Investment Counsel en Charlottesville, Virginia.

"Aunque los resultados fueron básicamente buenos, la gente está dando un paso atrás, y verás una actitud de esperar y ver qué ocurre con las acciones" a medida que los inversores escuchen más de los ejecutivos de las compañías, agregó.

JPMorgan Chase & Co informó provisiones por 1,400 millones de dólares en anticipación de una recesión leve, incluso después de superar las estimaciones de utilidades trimestrales.

El máximo ejecutivo del banco, Jamie Dimon, enumeró una serie de incertidumbres que enfrenta la economía, incluidas las tensiones geopolíticas y la persistente alta inflación.

Bank of America reportó ganancias mejores a las esperadas. El CEO Brian Moynihan también reconoció un "entorno económico cada vez más lento".

Wells Fargo & Co y Citigroup Inc no cumplieron con las estimaciones de ganancias trimestrales.

Mientras, Tesla Inc cayó después de reducir los precios de sus vehículos eléctricos en Estados Unidos y Europa hasta en 20% después de no cumplir con las estimaciones de entregas para 2022.

La encuesta de la Universidad de Michigan del viernes mostró una mejora en la confianza del consumidor de Estados Unidos, con una perspectiva de inflación de un año cayendo en enero al nivel más bajo desde la primavera de 2021.

De acuerdo con los datos preliminares de cierre, el Promedio Industrial Dow Jones subió 0.32%, a 34,299.58 unidades; mientras que el S&P 500 ganó 0.39% a 3,998.71 unidades, y el Nasdaq Composite sumó 0.71%, a 11,079.09 unidades.