El peso pone en la mira el soporte de 19 unidades de cara al anuncio de la Fed

El escenario con el que los inversionistas habían soñado todo el año se confirmó. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), adelantó el miércoles que el banco central podría comenzar a moderar las alzas de tasas en diciembre. Una nueva dinámica entre los inversionistas empezó a dibujarse.

No fue sólo el salto de las bolsas de valores observado luego de su discurso (que llevó al índice Dow Jones a un máximo no visto desde abril), el dólar cedió terreno con fuerza ante a sus principales pares y lo hizo también al día siguiente hasta alcanzar un mínimo que no tocaba desde comienzos de agosto.

“Lo que observamos es un movimiento fuerte en el dólar porque el mercado descuenta lo que ya habían mencionado otros funcionarios de la Fed y que vino a confirmar Powell: las tasas de interés podrían subir a un menor ritmo”, dijo Jorge Adrián Calderón, operador de derivados de Masari Casa de Bolsa.

Los nuevos niveles, a prueba

El jueves los mercados mostraron comportamientos mixtos, intentando validar los nuevos niveles a los que llegaron tras las palabras de Powell y ante el nuevo panorama de política monetaria. Esto ocurre a pesar de que el funcionario advirtió que la tasa terminal del ciclo podría ser más alta de lo esperado.

Para mantener estos esbozos de optimismo contribuyó en gran manera que la inflación se desaceleró en Estados Unidos en octubre. Con un dato de 6% interanual frente a 6.3% en septiembre y la tasa mensual en 0.3%, son más las posibilidades de que la Fed decida en diciembre subir la tasa 50 básicos.

“La disminución en los choques de inflación apoya la tesis de un aumento de 50 básicos. Esta es por ahora la opción más probable”, añadió Calderón, quien también consideró que los inversionistas estarán cautelosos antes del anuncio de diciembre, que estaría precedido por un periodo de volatilidad.

Peso buscaría nuevos mínimos

El nuevo escenario para las tasas de interés abre la posibilidad a que se extienda por más tiempo el periodo de fortaleza de la divisa mexicana. La moneda ha mostrado resiliencia gracias a que el Banco de México supo anticiparse a las subidas de tasas de interés de su contraparte de Estados Unidos.

Si bien el presidente de la Fed destacó una disminución de las presiones inflacionarias el miércoles en su discurso, en México el banco central ajustó al alza sus previsiones para el cierre de 2022 y para 2023, debido a efectos "más profundos y duraderos" de la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania.

La autoridad monetaria anticipó que habrá nuevos ajustes a la tasa clave de interés de acuerdo con las "circunstancias prevalecientes". De mantener la magnitud de 75 puntos base en sus incrementos de tasas y cumplirse el pronóstico sobre la Fed, el diferencial podría impulsar a la divisa local.

“Aunque la inflación también se ha relajado en México, Banxico todavía no tiene claro si debe moderar la postura restrictiva. Si el diferencial de tasas crece, la baja volatilidad que ha mostrado el peso este año podría abrirle camino temporalmente a niveles debajo de 19 unidades”, añadió Jorge Calderón.

La hipótesis, aunque con moderación, se refleja en el resultado de la encuesta del banco central a expertos del sector, que ajustaron a la baja su expectativa de niveles esperados para el tipo de cambio para los cierres de 2022 y 2023, a medias de 20 y 20.71 frente a 20.46 y 21.02 unidades en octubre.

