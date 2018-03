Dropbox, la empresa estadounidense de almacenamiento en Internet, se estrena hoy en el Nasdaq a un precio de 21 dólares por acción.

Esta cifra está por encima de la banda de entre 18 y 20 dólares que fijó la compañía tras una primera revisión y se explica por la buena acogida que ha tenido la oferta, la mayor que protagoniza el sector tecnológico desde la salida a Bolsa de Snap hace un año.

Con ese precio, Dropbox empezará a cotizar valorada en 9,200 millones de dólares.

Su Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones abrirá el camino a otras compañías de la industria como la empresa de música en streaming Spotify, que se estrenará en la Bolsa de Nueva York la semana que viene.

La operación permitirá a Dropbox recaudar 760 millones de dólares que se añaden a la venta de acciones por valor de 100 millones que se acordó con Salesforce hace unos días.

Dropbox llegó a valorarse en 10,000 millones de dólares en una ronda de financiación privada en enero del 2014.

Según los documentos remitidos al regulador de los mercados SEC, Dropbox ha pasado de facturar 604 millones a 1,100 millones de dólares en tres años.

En el mismo periodo, las pérdidas han bajado de 326 a 112 millones de dólares.

La tecnológica cotizará en el Nasdaq, bajo el símbolo DBX.

La empresa tiene 500 millones de usuarios y compite con Google de Alphabet Inc Google, Microsoft Corp y Amazon.com Inc. Su principal rival es Box Inc.

El libro de pedidos para la OPI cerrará el miércoles al mediodía y se prevé que la fijación de precios tenga lugar el jueves. Las acciones debutarán el viernes en el índice Nasdaq. (Con información de Reuters y Expansión/España)



