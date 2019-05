Dentro del mercado de divisas, la flotación cambiaria se determina en función de la oferta y la demanda. Este sistema determina que el valor de la moneda quedará establecido por el mercado, sin la participación de algún ente con potestad monetaria.

El sistema cambiario representa un elemento importante para la economía de cualquier país, ya que define las estrategias y grado de negocio y de inversión.

En el marco del seminario “Actualidad de los mercados financieros”, Gilberto Romero, director de Mercados de Grupo Financiero Ve por Más (Bx+), explicó que una de las condiciones para que se logre una flotación exitosa es que el tipo de cambio tenga liquidez.

“Si no hay liquidez, nadie le quiere entrar porque lo que haga me va a costar si no lo requiero. Entonces, en los mercados financieros sí hay el que necesita flujos para cubrir pasivos, para anticipar flujos, para especular, etcétera. Entre mayor certidumbre tengamos, más vamos a estar participando en este mercado”, señaló.

De igual manera, también se requiere una política monetaria orientada a tener una inflación baja, reduciendo el traspaso del tipo de cambio a los precios.

Asimismo, indicó que la alternativa más importante para cubrir estos riesgos es desarrollar un mercado de derivados, tener un mercado de futuros, tener un mercado de forwards y un mercado de opciones.

“El mercado de futuros, si lo vemos en los mercados organizados, tiene cuatro fechas de vencimiento: marzo, junio, septiembre y diciembre; los forwards se hacen en cualquier fecha, son entregables y son lo que tenemos en el Banco de México (Banxico)”, explicó.

Por último, se requiere de una política fiscal y monetaria sostenible, que ofrezca credibilidad y transparencia, principalmente por parte del Banxico y reglas de flotación claras para evitar intervenciones discrecionales.

“Esto traerá como consecuencia un tipo de cambio más estable, con menor volatilidad y mayor volumen de operación”, afirmó.

Ventajas

De igual manera, Gilberto Romero aseguró que las ventajas de tener una libre flotación (la cual se estipuló desde 1995) es que desincentiva los flujos de capital de corto plazo. “Lo que se conoce como dinero golondrino entra, aprovecha las tasas altas, se acaba la fiesta y se va”.

Además reduce los efectos negativos causados por eventos externos, como los desequilibrios en la balanza de pagos; las autoridades recuperan el control de la política monetaria, y reduce los riesgos de la globalización en los mercados de capitales.

“Hoy por hoy, no estamos exentos a que si hay un evento geopolítico nos puede pegar, como por ejemplo ahorita lo Venezuela. Esa escalada de violencia se puede mover hacia otro lado, o que no haga el tratado comercial entre China y Estados Unidos nos puede pegar, y mucho. También somos vulnerables a cualquier evento geopolítico”, agregó.

Finalmente, recordó que en la actualidad el peso mexicano opera las 24 horas del día en todo el mundo. Liquida operaciones en el Continuous Linked Settlement Bank. Es una institución que liquida pagos de transacciones en divisas a través de un mecanismo de pago contra pago que prácticamente elimina el riesgo de incumplimiento de contrapartes.

[email protected]