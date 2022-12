Bolsa de Argentina sube tras anuncio de la vicepresidenta Fernández de Kirchner de no presentarse a las elecciones en 2023

La bolsa argentina subía este miércoles por la lectura positiva del mercado al anuncio de Cristina Fernández de Kirchner de alejarse de cualquier candidatura para las elecciones de 2023, como reacción a un fallo judicial en su contra.

El índice S&P Merval de Buenos Aires avanzaba un 0.82%, hasta los 169,468.9 puntos, a las 11:05 hora local (14:05 GMT), previo a la inactividad del mercado por los feriados del jueves y viernes.

La poderosa vicepresidenta de Argentina recibió el martes una condena de seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos en un resonante caso de corrupción conocido como "Vialidad", aunque la sentencia quedará en suspenso tras la prevista apelación judicial.

La condena real que me dan es la de inhabilitación para cargos electivos", dijo Fernández tras la lectura del fallo, y afirmó que "en 2023, no voy a ser candidata a nada, ya no voy a tener fueros".