El bitcoin, la primera y principal criptomoneda, acelera su caída este miércoles, después de una advertencia de varias federaciones bancarias chinas sobre las criptomonedas y de las declaraciones negativas del magnate estadounidense Elon Musk. Durante la sesión llegó a perder 30%, aunque después recortó el movimiento.

El precio tocó un nivel de 30,016.83 dólares, que es menos de la mitad del precio que tenía hace un mes, aunque luego recuperó algo de su valor y subió hasta 33,710 dólares, con una caída de 23% en la jornada. A pesar de esta fuerte correción de días recientes, mantiene un gran avance respecto al nivel de inicio de este año.

China hurgó en la herida al declarar que las monedas virtuales no deberían y no pueden ser utilizadas en el mercado porque no son monedas reales", comentó Fawad Razaqzada, analista de Thinkmarkets.