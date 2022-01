Durante la sesión de este lunes en la Bolsa Mexicana de Valores, las acciones de Banorte e Inbursa se vieron beneficiados luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hablara sobre el caso de Citibanamex.

“El gobierno de México no va a dificultar, ni pondrá obstáculos en el proceso de venta de Citibanamex, y se demostrará que en el país hay confianza para los inversionistas”, aseguró el presidente

En su conferencia matutina, expuso su deseo de que el banco, propiedad del gigante estadunidense Citigroup, “se mexicanice; no somos chovinistas, no estamos en contra de los extranjeros, pero las utilidades de los bancos extranjeros se van de México, no reinvierten en el país, y si son empresarios mexicanos (los propietarios) hay un poco más de garantía de que se reinviertan las utilidades".

Las acciones de Inbursa cerraron la jornada con un alza de 5.16% a 26.89 pesos cada una. El banco, propiedad de Carlos Slim, acumula una ganancia de 9.67% desde que inició este año.

Banorte finalizó en 147.97 pesos por acción y un alza de 1.35 por ciento. Acumula un rendimiento de 11.24% en las dos primeras semanas del 2022.

Otros de los bancos que cotizan en la BMV no reaccionaron positivamente, como Banco del Bajío que bajó 0.39% en la sesión, Banco Santander México perdió 0.84% y Regional cayó 0.91%, mientras que Gentera no avanzó ni retrocedió.

“Ojalá lo que Banamex concluya bien, los funcionarios de Banamex han estado trabajando”, dijo el mandatario.

