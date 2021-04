Tras un año en que disminuyó su utilidad como por los efectos de la pandemia de Covid-19, BBVA México retomó el crecimiento al reportar una ganancia de 11,807 millones de pesos en el primer trimestre de 2021, lo que representó un incremento de 28.6% respecto a sus 8,620 millones obtenidos en el mismo periodo de 2020.

Este resultado obedeció principalmente a una reducción importante de 35.6% en las provisiones, debido a que el año pasado las estimaciones preventivas para los riesgos crediticios aumentaron significativamente para enfrentar posibles deterioros de la cartera derivados de la crisis económica.

“Estamos reportando una utilidad de 11,087 millones de pesos en estos primeros tres meses, y me parece que lo más rescatable del trimestre, es cómo el crédito está fluyendo con mayor dinamismo respecto a hace un año”, destacó Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México.

Cartera cayó 6.5%, pero inicia recuperación

En lo referente a la cartera de crédito vigente, el saldo en BBVA México se ubicó en poco más de 1.2 billones de pesos al cierre de marzo del 2021, lo que representó una caída de 6.5% respecto al primer trimestre del 2020. No obstante, en su comparación con el cuarto trimestre del año pasado, ya se mostró una ligera recuperación de 1.4 por ciento.

Al interior, el portafolio de familias ubicó el saldo en 535,000 millones de pesos en marzo pasado, un ligero aumento de 0.2% en su comparación anual y de 0.3% en su comparación trimestral.

En tanto, la cartera a empresas registró un saldo de 497,000 millones de pesos, un decremento de 16.3% contra marzo del 2020; y un crecimiento de 1.6% respecto a diciembre de ese mismo año.

Por su parte, el crédito a gobierno tuvo un saldo de 173,000 millones de pesos en marzo de este año, un crecimiento de 13.9% contra marzo del 2020 y de 7.3% respecto a diciembre pasado.

Eduardo Osuna destacó que la originación de crédito en personas físicas y pequeñas y medianas empresas (pymes) ha recuperado los niveles pre pandemia.

“Es un claro ejemplo de lo que ha sido el proceso de recuperación de la economía, y especialmente de cómo BBVA ha sido parte de la recuperación, otorgando crédito a los diferentes sectores, y en función de la demanda sana que estamos viendo en muchos de nuestros clientes”, dijo.

Resaltó que el buen comportamiento de los clientes tras el término de los programas de apoyo lanzados el año pasado, permite al banco seguir otorgando crédito.

El reporte de BBVA apunta que la cartera vencida se ubicó en 2.61% en marzo pasado; mientras que el Índice de Capital (ICAP) en 17.6% y el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) en 203 por ciento.

“Yo no diría que el riesgo de mora está ausente. Mientras no veamos una recuperación un poco más sólida, y sobre todo los planes de vacunación avanzan, siempre hay un riesgo adicional, y me parece que el principal mensaje que tenemos siempre que dar es: no bajar la guardia respecto a la pandemia”, expuso.

Señales de recuperación

El director de BBVA México aseguró que hoy ya se están viendo señales de recuperación, con una expectativa positiva para lo que resta del año, aunque consideró que el gran reto es reactivar la inversión pública y privada.

“Un factor clave para la recuperación es claramente un plan de vacunación que sigue avanzando, y como consecuencia de eso será la velocidad de la reapertura y la recuperación del empleo”, puntualizó.

