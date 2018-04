El mercado desaprobó la compra que el lunes anunciara el gigante chino del comercio electrónico Alibaba Group Holding Ltd de las acciones que aún no poseía en Ele.me, una importante plataforma de entrega de comida en China, mientras compite con Tencent Holdings Ltd por captar a consumidores sin conexión a internet.

Al cierre de las operaciones de Wall Street, los papeles de Alibaba cayeron 3.24% a 177.61 dólares por unidad.

Alibaba y su filial Ant Small & Micro Financial Services Group Co Ltd, actualmente, poseen aproximadamente 43% de Ele.me y el último acuerdo valorará la startup en 9,500 millones de dólares, según un comunicado de Alibaba.

Ele.me, que podría traducirse como ¿Hambriento?, forma parte de un competitivo mercado de comercio electrónico de rápido crecimiento, impulsado en China por consumidores que compran desde alimentos a entradas de cine desde el móvil.

Esta última adquisición amplía el imperio de envío de comida de la firma de comercio electrónico, que incluye la plataforma Koubei, mientras compite fuertemente con Meituan Dianping, respaldada por Tencent Holdings Ltd.

Alibaba y Meituan están invirtiendo con fuerza en servicios sin conexión, entre ellos envíos, pagos a través del móvil y tiendas sin personal, para aprovechar la amplia demografía de un país en el que el mercado de comercio online da muestras de ralentización.

crecimiento

A mediados de marzo Alibaba anuncipó su plan de de cotizar en uno de los mercados de valores de China.

El grupo evalúa diferentes opciones para empezar a cotizar en su mercado local, una operación que podría hacerse efectiva antes del verano si la regulación lo permite. Desde 2014 (cuando debutó en Wall Stret) Alibaba ya estudiaba la opción de cotizar en China si las regulaciones lo permiten.