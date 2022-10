Acciones de Banorte ganan 2.73% en BMV, tras abandonar el proceso de compra de Citibanamex

Las acciones de Grupo Financiero Banorte (GFNORTE) finalizaron la sesión de este viernes con aumento de 2.73% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), después de anunciar que se retiró del proceso para adquirir el negocio de banca minorista y de empresas de Citibanamex.



“Banorte no continúa en el proceso organizado por Citigroup en relación con la potencial venta de parte de las operaciones de Citibanamex en México”, informó la emisora en un breve comunicado publicado en el centro bursátil antes de la apertura del mercado accionario local.



En las primeras horas de negociaciones de este 21 de octubre, los títulos del grupo financiero subieron hasta un máximo precio de 157.99 pesos, equivalente a un aumento de 3.84% respecto a la sesión del jueves; hacia el cierre del mercado moderó su rendimiento para terminar en 156.3 pesos por unidad.



El anuncio de Banorte fue premiado por el mercado accionario, opinaron Gilberto García y Manuel Parra, analistas en Barclays, pues elimina la preocupación sobre las implicaciones que tendría está transacción.



“Vemos esto como una decisión positiva, ya que proporciona una garantía clave de que la empresa no participará en transacciones demasiado agresivas... El anuncio es una confirmación final clave, por lo que esperaríamos una reacción bursátil positiva”, expusieron.



El 11 de enero de este 2022, Citigroup anunció que podrían a la venta los negocios de banca minorista y empresarial de Citibanamex en México, mantendría únicamente la división institucional, todo esto como parte de su estrategia de crecimiento global.



Surgieron especulaciones de cuánto podrían valer los negocios en venta. Bank of America estimó una valuación de entre 12,500 y 15,000 millones de dólares. Por su parte, BBVA calculó entre 9,534 y 13,966 millones de dólares.



Banorte era uno de los principales interesados en adquirir los negocios de Citibanamex. En abril pasado anunció sus planes para presentar una eventual propuesta, pero fue hasta junio de este año cuando puso sobre la mesa una propuesta “no vinculante”. Finalmente desistió.



GFNORTE se ha colocado como el segundo grupo financiero más grande en México. En 1986, tras la fusión de Banco Mercantil de Monterrey y Banco Regional del Norte nació Banco Mercantil del Norte (Banorte).



Para 1992, un grupo de empresarios, encabezado por Roberto González Barrera, compraron Banorte. Al siguiente año, inició una carrera de adquisiciones. La primera fue Afin Grupo Financiero, en 1993.



Vinieron más: Banpaís (1997); Bancrecer (2001); Inter National Bank, la remesadora, Uniteller en Estados Unidos (2006); la remesadora, Motran de Estados Unidos (2007).



Para 2011, Banorte e Ixe se fusionan, con lo que se convertió en la tercera institución bancaria de México.



Otra operación relevante fue en 2012, cuando Banorte Generali se fusionó con Afore XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al 50 por ciento. Ya en el 2013, Afore XXI Banorte se consolidó como la mayor administradora de fondos para el retiro en México, tras la adquisición de Afore de BBVA Bancomer.

