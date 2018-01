La Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió el martes que una potencial salida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sería un “error grave” porque revertiría avances del presidente Donald Trump con la reforma fiscal y la reducción de regulaciones.

“Una jugada equivocada en TLCAN nos haría retroceder cinco pasos”, dijo el presidente de la Cámara, Thomas Donohue, al pronunciar un discurso sobre las perspectivas económicas del año que comienza.

“Debemos fortalecer nuestros acuerdos comerciales, no debilitarlos, o peor aún, abandonarlos”, agregó. “Si no lideramos en comercio, nos rezagamos. Lo he dicho durante años, y hoy, vemos que eso ocurre”.

Donohue señaló que el tratado genera 14 millones de empleos en Estados Unidos y un intercambio anual valorado en 1,300 billones de dólares.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos agrupa más de tres millones de empresas y es la voz más importante del sector privado estadounidense en el tema comercial.

El presidente Donald Trump ha insistido en la necesidad de reformular el acuerdo comercial con sus vecinos México y Canadá, alegando que durante sus dos décadas de vigencia ha perjudicado a los trabajadores de su país.

Donohue ya había advertido sobre los riesgos de abandonar el acuerdo.

“Aquí está una advertencia inequívoca: debilitar TLCAN sería una error costoso y grave que afectaría a los mismos agricultores, fabricantes y trabajadores que esta Casa Blanca busca proteger”, escribió Donohue en una columna de opinión publicada en septiembre por el diario Wall Street Journal.

La próxima ronda de negociaciones entre Canadá, Estados Unidos y México se realizará del 23 al 28 de enero en Montreal.

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lightizer, expresó en noviembre preocupación por la falta de progreso en la renegociación del acuerdo, al concluir la quinta ronda de negociaciones realizada en la Ciudad de México.

rrg