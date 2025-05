Wyndham reporta expansión récord en Latinoamérica con 7,200 nuevas habitaciones en 18 meses

Durante la Global Conference 2025 de Wyndham Hotels & Resorts, que se desarrolla en Las Vegas Nevada, donde más de 6,000 asistentes, incluyendo hoteleros, proveedores y ejecutivos de todo el mundo, se reunieron para compartir, innovar y celebrar un año histórico para la compañía. Bajo el lema "Together, we're going places" (Juntos, vamos a lugares), el encuentro se convirtió en un escaparate de las nuevas estrategias y resultados que marcan el rumbo de la mayor franquicia hotelera del mundo.

Uno de los focos principales fue América Latina y el Caribe, región que ha tenido un impulso sin precedentes. En los últimos 18 meses, Wyndham sumó más de 7,200 habitaciones (casi 10 % de su inventario regional) en los últimos 18 meses, consolidando su presencia en nuevos destinos turísticos como Barbados, Aruba y Antigua, y reafirmando su posicionamiento en 27 de los 35 países del continente americano.

El evento se llevó a cabo en el Caesars Forum de Las Vegas, donde se dieron cita más de 60 hoteleros provenientes de 12 países de Latinoamérica y el Caribe, entre ellos Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Bahamas y Barbados.

Gustavo Viescas, Presidente de Wyndham Hotels & Resorts para Latinoamérica y el Caribe, mencionó que México, Brasil y República Dominicana son los grandes motores de crecimiento, de la región que él lidera, lo que representa más de 90 propiedades.

No solo estamos creciendo en número, estamos creciendo con propósito”, afirmó Viescas.

Mencionó que uno de los pilares del éxito es la conexión creciente entre la región y el mercado estadounidense, lo que no solo genera oportunidades para los destinos, sino que fortalece el valor del programa de fidelización Wyndham Rewards, con más de 115 millones de miembros a nivel global.

Entre los proyectos destacados, Viescas mencionó el hotel TRYP by Wyndham Punta Cana, reconocido como el primer hotel del mundo construido con acero 100% reciclado y que opera con energía renovable, reforzando el compromiso de Wyndham con la sostenibilidad.

“La conexión entre nuestra región y el mercado estadounidense es cada vez más fuerte, y eso se traduce en mayores beneficios para nuestros destinos y para los miembros de Wyndham Rewards”, dijo a El Economista, Gustavo Viescas, presidente para Latinoamérica y el Caribe.

Estrategia Global

Geoff Ballotti, presidente y CEO global, lanzó el mensaje de empoderamiento hacia los franquiciados bajo la estrategia OwnerFirst™, que impulsa la rentabilidad a través de mejoras concretas en tecnología, marketing, lealtad y compras.

Geoff Ballotti, Presidente y CEO de Wyndham Hotels & Resorts durante la conferencia global 2025.Patricia Ortega

“Como la compañía de franquicias hoteleras más grande del mundo, creemos en poner a nuestros franquiciados en primer lugar. Escuchamos sus necesidades y respondemos con soluciones concretas que los ayuden a llevar sus negocios al próximo nivel”, dijo Ballotti.

El CEO global de la compañía presentó una serie de innovaciones tecnológicas diseñadas para fortalecer la rentabilidad de sus franquiciados y mejorar la experiencia del huésped. Entre los lanzamientos más destacados figura Wyndham Connect PLUS, una plataforma potenciada por inteligencia artificial que automatiza interacciones clave del huésped a través de mensajería de texto, asistencia por voz y opciones de self check-in, permitiendo a los hoteles optimizar sus recursos humanos.

Además, la compañía reveló Wyndham Gateway, un nuevo portal de Wi-Fi que ofrece una experiencia centralizada de conexión, elimina barreras de inscripción a programas de lealtad y abre una nueva vía de ingresos mediante la venta de mejoras en conectividad.

En paralelo, Wyndham impulsa la eficiencia operativa con Wyndham Marketplace, una plataforma de compras para hoteleros con precios preferenciales, y Wyndham PriceIQ, que simplifica la búsqueda y adquisición de productos aprobados por la marca. En alianza con sbe y su solución Everybody Eats, la cadena también permite a sus franquiciados ofrecer propuestas gastronómicas de alto nivel sin infraestructura compleja.

En materia de seguros, Wyndham se asoció con HUB International para ofrecer pólizas personalizadas que mejoran cobertura y reducen costos. A nivel de lealtad, Wyndham Rewards evoluciona con "Wyndham Rewards Experiences", brindando a sus más de 115 millones de miembros la posibilidad de canjear puntos por experiencias únicas en deportes, música y gastronomía, además de recompensas con Applebee’s. La compañía incluso modificará su esquema de reembolsos para redenciones, incorporando la satisfacción del huésped como métrica clave.

Ninguna otra compañía hotelera está invirtiendo tanto como lo estamos haciendo nosotros, estamos transformando la manera en que operan, ganan y crecen", mencionó el CEO de Wyndham.

Academia

Los asistentes participaron en talleres sobre transformación digital, inteligencia artificial, ciberseguridad, optimización operativa, innovaciones en fidelización y marketing de experiencias. También sostuvieron reuniones uno a uno con ejecutivos de Wyndham para explorar conversiones de hoteles independientes a las nuevas marcas del grupo.

Inversiones

Desde su salida a bolsa en 2018, Wyndham ha destinado más de 350 millones de dólares en inversión tecnológica, consolidando un ecosistema de soluciones digitales que elevan la eficiencia operativa y la experiencia del huésped. Esta apuesta tecnológica ha sido clave para la expansión sostenida y el posicionamiento de la marca en los segmentos económico y medio del mercado de hospitalidad.

Actualmente, Wyndham Hotels & Resorts, con clave de pizarra WH en la Bolsa de Nueva York (NYSE) cuenta con aproximadamente 9,300 hoteles en más de 95 países, operando una red de cerca de 907,000 habitaciones bajo 25 marcas distintas, incluyendo nombres emblemáticos como Super 8®, Ramada®, La Quinta®, Days Inn® y Wyndham®.