Los tenis que dejaron huella en Pa’l Norte 2026 fuera de los escenarios

Pa’l Norte 2026 cerró con una cartelera de alto perfil en Parque Fundidora en Monterrey, pero la conversación del festival no terminó en los escenarios. A la par de los conciertos, los tenis también ganaron espacio dentro de la narrativa del evento, en particular la edición especial de TAF x adidas, que se colocó entre las piezas más visibles del fin de semana.

La edición 2026 de Tecate Pa’l Norte reunió nombres como Tyler, The Creator, Interpol, Deftones, Morat, Guns N’ Roses, The Killers, Zoé, Halsey y The Lumineers. La amplitud del cartel volvió a confirmar el peso del festival dentro del circuito musical en México, pero también dejó ver otro fenómeno: la consolidación de un entorno en el que moda, consumo y experiencia pública avanzan junto con la música.

En ese contexto, los tenis dejaron de ocupar un lugar secundario. La colaboración TAF x adidas, inspirada en Pa’l Norte, encontró visibilidad entre los asistentes que entienden el festival no sólo como una cita musical, sino como un espacio en el que también se expresa identidad a través de la ropa, los accesorios y el calzado.

En la edición 2026 de Pa’l Norte, los tenis se consolidaron como uno de los objetos más visibles del consumo cultural que rodea al festivalFoto: Cortesía

No se trató sólo de funcionalidad. En un encuentro donde coincidieron distintos géneros y públicos, el lenguaje del streetwear volvió a aparecer como uno de los códigos más reconocibles del entorno. Ahí, el par de edición especial operó como una pieza alineada con esa lectura del festival y con una audiencia que incorpora el estilo a la experiencia de asistir a un evento masivo.

Música, consumo y estilo de vida

Lo ocurrido en esta edición de Pa'l Norte es un ejemplo de una tendencia que se ha vuelto visible en los grandes festivales: la experiencia ya no se agota en el cartel. También se construye desde lo que circula fuera del escenario, desde las prendas que dominan el entorno hasta los objetos que concentran interés entre los asistentes.

En Pa’l Norte, esa lógica se hizo evidente durante las tres jornadas. El cierre de Tyler, The Creator el viernes, la presentación de Guns N’ Roses el sábado y el bloque final del domingo con Zoé y The Killers marcaron el pulso musical del evento. Al mismo tiempo, el festival mantuvo activa otra conversación, ligada a la manera en que se habita y se proyecta la experiencia.

En ese cruce, los tenis ganaron peso como señal de pertenencia. Más que un producto asociado con el festival, funcionaron como una pieza integrada a su memoria visual y a su dimensión de estilo de vida.

Concluido el festival, permanecen las imágenes, los momentos musicales y los objetos que lograron condensar parte de la experiencia. En ese registro, los tenis conservaron un lugar propio. Pa’l Norte 2026 dejó claro que la música sigue siendo el centro, pero no es lo único que define su impacto.