SICAO refuerza su cadena con cacao sustentable y prácticas sostenibles

La marca de chocolate SICAO, producida en México y respaldada por Barry Callebaut Group, integró cacao sustentable desde el 2021 en parte de su portafolio como parte de una estrategia para fortalecer prácticas agrícolas sostenibles y trazables. Esta medida forma parte de una colaboración activa con Cocoa Horizons, fundación sin fines de lucro creada en 2015, que impulsa mejoras en las condiciones de vida de comunidades cacaoteras.

El cacao sustentable utilizado en algunos productos de la compañía proviene de fincas que cumplen con procesos de cultivo sin agroquímicos, bajo lineamientos internacionales de certificación. Su incorporación permite responder a la demanda de insumos trazables y al mismo tiempo brindar beneficios directos a los agricultores, quienes reciben incentivos por mantener estos estándares.

En entrevista con El Economista, Ofelia Elías, Brand Manager de Sicao en México y el Caribe explicó que colaboran directamente con los productores de cacao y grupos de agricultores para promocionar el cultivo de cacao 100% sustentable, a través de la Fundación Cocoa Horizons.

A través de esta integración, la marca busca avanzar en la trazabilidad de su cadena de suministro y alinear su operación con un modelo de producción con menor impacto ambiental", dijo Ofelia Elías.

Enfoque sostenible

La producción global de cacao enfrenta una caída de 11% en la temporada 2023/2024, de acuerdo con la Organización Internacional del Cacao. Factores climáticos y fitosanitarios han reducido la oferta y elevado los precios a niveles históricos.

Por lo anterior, Barry Callebaut Group canaliza parte de sus esfuerzos hacia el trabajo de Cocoa Horizons, programa diseñado para atender problemáticas estructurales en las regiones productoras de cacao, principalmente en África Occidental. Actualmente, el programa involucra a más de 250,000 productores en países como Ghana, Costa de Marfil, Brasil e Indonesia.

La iniciativa opera bajo tres ejes principales:

Mejorar la productividad agrícola a través de planes de negocio y asesoría técnica.

a través de planes de negocio y asesoría técnica. Desarrollar capacidades en comunidades rurales mediante programas educativos, prevención del trabajo infantil y promoción del ingreso familiar.

y promoción del ingreso familiar. Mitigar los efectos de la agricultura extensiva sobre el medio ambiente mediante prácticas de reforestación, agroforestería y monitoreo de límites productivos.

El financiamiento de Cocoa Horizons proviene de primas pagadas por empresas participantes, como SICAO, así como de aportaciones privadas. Los recursos se destinan a proyectos de campo que buscan mejorar la calidad de vida de los productores y sus familias.

Producción local con enfoque global

SICAO se fabrica en México con el objetivo de atender a los profesionales del sector panadero, repostero y chocolatero del país. El enfoque local de la marca se combina con las directrices globales de Barry Callebaut en materia de sustentabilidad, lo que permite que la operación esté vinculada a una red internacional de prácticas responsables.

Experiencia gastronómica con profuctos SICAO.Foto: Cortesía

Además del uso de cacao sustentable, la marca ha puesto en marcha mecanismos para reforzar el acompañamiento técnico a sus usuarios, como contenidos educativos, asesoría para el uso de productos en cocina y un programa de fidelidad para reconocer el trabajo de los profesionales que utilizan sus ingredientes, a través de Chocolate Academy, dijo Ofelia Elías, durante la experiencia gastronómica donde reposteros, panaderos, chefs y amantes del chocolate conectaron con la esencia de un ingrediente que trasciende lo culinario.