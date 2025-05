Orlando: El destino más visitado de EU se reinventa con cultura, arte y alta cocina

Ubicada en el centro del estado de Florida, Orlando se ha consolidado como una de las ciudades más dinámicas y visitadas del mundo. Su clima subtropical, la conectividad aérea a través del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO), y su cercanía a la costa este de Estados Unidos la convierten en una joya turística con una oferta más allá de lo esperado.

Más allá del brillo de los parques temáticos, Orlando es una ciudad con alma. Su centro histórico, coronado por el majestuoso Lago Eola, se ha convertido en símbolo de la vida urbana local. Pasear en uno de sus emblemáticos botes cisne o relajarse frente a su fuente iluminada es un deleite.

Rodeado por los barrios de Park Lake Highland, South Eola y el Distrito Central de Negocios, esta zona es perfecta para quienes desean conocer el rostro más auténtico de la ciudad.

Gastronomía

Orlando también sabe conquistar por el paladar. Una parada obligada es Capa, el restaurante de cocina española contemporánea ubicado en la azotea del Four Seasons Resort Orlando.

Galardonado con una estrella Michelin, ofrece ostras, mariscos frescos, carnes al carbón y una vista privilegiada a los fuegos artificiales de Magic Kingdom. Otro imperdible de la ciudad es Ravello, dentro del mismo resort.

Este restaurante italiano, recomendado por la Guía MICHELIN, ofrece desayunos memorables, desde huevos benedictinos hasta limoncello casero, todo preparado por chefs de origen turinés y milanés.

Experiencias

• ICON Park es el epicentro del entretenimiento familiar fuera de los parques. Su noria The Orlando Eye permite ver la ciudad desde las alturas, mientras que el acuario SEA LIFE invita a sumergirse en un túnel oceánico de 360°. Madame Tussauds completa la experiencia con figuras de cera de celebridades y personajes históricos.

• Gatorland, por su parte, combina naturaleza y adrenalina. Hogar de miles de caimanes, incluso blancos, ofrece espectáculos, tirolesas y paseos en monster truck sobre zonas pantanosas. Es un clásico que ha sabido reinventarse.

• Para quienes buscan arte, el Museo Morse en Winter Park resguarda la colección más importante del mundo de obras de Louis Comfort Tiffany. Vitrales, lámparas, cerámicas y una capilla original del siglo XIX son solo una muestra del universo Tiffany.

• Winter Park se disfruta con un paseo guiado en bote por tres lagos conectados por canales. Las casas históricas y jardines majestuosos enmarcan una experiencia tranquila y cultural. Al bajar, recorrer Park Avenue con sus boutiques, cafés y chocolaterías como Peterbrooke es ideal para quienes aman los detalles.

• Pirates Dinner Adventure es mucho más que una cena temática: es una experiencia inmersiva que transporta a los visitantes al corazón de una épica batalla naval. A bordo de un galeón anclado en una laguna interior, rodeado por una arena estilo anfiteatro, los asistentes disfrutan de un espectáculo lleno de acrobacias, peleas con espadas, música en vivo y efectos especiales que despiertan la imaginación de grandes y chicos.

Parques de Disney

Visitar los parques de Disney en Orlando es sumergirse en un universo donde la fantasía y la tecnología conviven para crear experiencias inolvidables. Magic Kingdom continúa siendo el corazón emocional del complejo con su castillo de Cenicienta como emblema.

Allí, clásicos como Piratas del Caribe, Space Mountain, Peter Pan’s Flight y Haunted Mansion mantienen viva la magia que ha fascinado a generaciones. La más reciente adición, Tiana’s Bayou Adventure, ofrece una narrativa vibrante inspirada en La Princesa y el Sapo, celebrando la diversidad y el poder de los nuevos referentes culturales con una aventura musical a través del pantano.

Por su parte, Epcot y Animal Kingdom apuestan por la innovación y la conexión con el planeta. Epcot fusiona ciencia, tecnología y culturas del mundo en atracciones como Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, una montaña rusa narrativa que redefine la emoción, o Remy’s Ratatouille Adventure, donde los visitantes se reducen al tamaño de un chef diminuto.

En Animal Kingdom, la conexión con la naturaleza alcanza un nuevo nivel con Pandora, The World of Avatar, donde destacan las atracciones Flight of Passage y Na’vi River Journey. Orlando demuestra que es mucho más que parques temáticos. Es una ciudad de contrastes que combina arte, sabores, adrenalina, naturaleza urbana y compras de nivel internacional.