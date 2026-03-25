Morningstar 2026: premian al fondo Value F2 por sus rendimientos de largo plazo y solidez

El fondo Value F2 fue nuevamente galardonado por Morningstar como el mejor fondo de Deuda de Largo Plazo, un reconocimiento que genera una gran satisfacción en el equipo al ver reflejado su esfuerzo, trabajo y dedicación diaria.

En entrevista para El Economista, Arturo Orozco, director general de Value Operadora de Fondos, explicó que el fondo ganador cuenta con una calificación de 5 estrellas de Morningstar tanto en su rating global como en el de tres años, lo que destaca su desempeño superior entre sus competidores en la categoría de deuda a largo plazo en México.

Estrategia del Fondo

De acuerdo con el directivo, la principal fortaleza de este instrumento (Value F2), que actualmente gestiona activos por 3,500 millones de pesos, radica en su consistencia y rendimientos históricos. A diferencia de otros competidores, este instrumento mantiene una estrategia estable sin variaciones radicales, lo que le permite capitalizar movimientos de mercado de manera efectiva.

Su enfoque está orientado a inversiones de largo plazo, invirtiendo en proyectos productivos del país, infraestructura y valores de deuda gubernamentales, estatales y bancarios.

“El fondo ha demostrado un crecimiento sólido, con rendimientos netos del 10.81% en 2025, 8.05% en 2024, 5.61% en 2023 y 5.67% en 2022”, señaló.

“La estrategia ha sido particularmente exitosa al aprovechar la baja de tasas de interés, lo que incrementa la valuación de los instrumentos y beneficia el desempeño del fondo”.

Entorno del mercado

De acuerdo con Arturo Orozco, las perspectivas para el futuro cercano son optimistas, fundamentadas en la confianza en el manejo macroeconómico de México, lo cual atrae flujos de inversión extranjera y productiva.

“Se observa un creciente apetito en el mercado mexicano, tanto por parte de inversionistas locales como extranjeros que buscan rendimientos atractivos en diferentes plazos”.

Agregó que aún existe mucho valor en las estrategias de largo plazo en el país y medida que la política restrictiva de tasas comienza a ceder, se espera que el entorno siga favoreciendo a los instrumentos de deuda, consolidando a este fondo como una opción ganadora con el paso del tiempo.

Finalmente agregó que, para acceder a este fondo, los inversionistas pueden hacerlo a través de Value Casa de Bolsa, donde el uso de tecnología ha agilizado los procesos de apertura y operación.