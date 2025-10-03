Lanzan nuevo laboratorio automatizado de atención directa al paciente en México

Con el objetivo de transformar el futuro del diagnóstico en México es que la empresa Olarte y Akle en alianza con Abbott anunciaron el lanzamiento del primer laboratorio automatizado de atención directa al paciente en México, ubicado fuera del entorno hospitalario.

El nuevo laboratorio está equipado con la avanzada tecnología GLP systems Track que introduce un flujo de trabajo totalmente automatizado que mejora la velocidad, precisión y confiabilidad de las pruebas diagnósticas.

El sistema tiene una capacidad para procesar hasta 1,200 pruebas por hora, más de 3 millones al año.

Al ser pioneros en esta innovación, estamos trayendo tecnología avanzada para ayudar a transformar el futuro del diagnóstico en México”, afirmó Rodrigo Mazón, gerente general del área de diagnósticos de Abbott.

“Nuestro propósito es garantizar la calidad, consistencia y rapidez en cada análisis, ofreciendo el mejor resultado para pacientes y laboratorios”.

Trazabilidad

Desde la toma de la muestra hasta la entrega de los resultados, el sistema garantiza una trazabilidad y seguridad total durante todo el proceso diagnóstico. La automatización minimiza la variabilidad humana, mejora la precisión y garantiza procesos transparentes y estandarizados en cada etapa.

“En Laboratorio Olarte y Akle hemos hecho de la cercanía con los médicos nuestra mayor fortaleza, hemos trabajado juntos en el proceso de diagnóstico de los pacientes y colaboramos activamente en cada decisión clínica que respaldan su labor”.

Beneficios

Eficiencia operativa y seguridad: Sistemas automatizados de seguimiento y gestión de muestras.

Sistemas automatizados de seguimiento y gestión de muestras. Procesos estandarizados: Menor variabilidad garantiza resultados más consistentes y de alta calidad.

Menor variabilidad garantiza resultados más consistentes y de alta calidad. Mayor confiabilidad: Los más altos estándares de precisión, cruciales para la toma de decisiones clínicas.

Los más altos estándares de precisión, cruciales para la toma de decisiones clínicas. Minimización del error humano: Tecnología intuitiva apoya al personal del laboratorio y optimiza el rendimiento.

Adicionalmente, se planea completar cuatro instalaciones más de laboratorios automatizados GLP systems Track de Abbott en México, para finales de 2025 y principios de 2026, a través de diversas colaboraciones.