Día del Padre y Mundial 2026: 5 restaurantes en CDMX para celebrar entre cortes, vino y futbol

El Día del Padre de este 2026 llega acompañado por uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. La combinación entre reuniones familiares, restaurantes llenos y la emoción del Mundial de Futbol ha convertido a este fin de semana en uno de los momentos más atractivos para salir a celebrar alrededor de la mesa.

A diferencia de otros años, esta vez muchos padres tendrán un motivo extra para reunirse con hijos, familiares y amigos. Los partidos mundialistas se han transformado en una excusa perfecta para compartir una comida especial, disfrutar una buena bebida y vivir la pasión futbolera en espacios diseñados para la convivencia.

Desde terrazas temáticas y festivales gastronómicos hasta parrillas brasileñas, wine bars y templos del barbecue texano, la Ciudad de México ofrece opciones para todos los gustos. Estos son cinco lugares donde la celebración para papá puede convertirse en una experiencia memorable entre goles, cortes de carne, vinos y sabores que acompañan cada jugada.

Pinche Gringo BBQ

Si existe un lugar donde la carne ahumada y el futbol pueden convivir de manera natural, ese es Pinche Gringo BBQ. La casa especializada en barbecue estilo Texas se ha consolidado como uno de los referentes de la cocina ahumada en la Ciudad de México y durante el Mundial ha preparado una experiencia especial para quienes buscan acompañar cada partido con brisket, costillas y pulled pork cocinados lentamente con humo de leña.

La propuesta cambia según el horario de los encuentros. Para los partidos matutinos prueba todos sus sandwiches con carne ahumada y promociones en bebidas. Por las tardes y noches, la carta completa de BBQ Texas Style toma protagonismo con cortes ahumados, sandwiches, costillas y parrilladas ideales para compartir en familia. El ambiente relajado y futbolero convierte al lugar en una gran alternativa para consentir a papá.

Dirección: Lago Iseo 296, Col. Anáhuac.

Pinche Gringo BBQCortesía

Terraza Riviera Nayarit – Campo Marte 2026

La fiesta mundialista también tiene sabor a Pacífico mexicano. Dentro de las actividades especiales instaladas en Campo Marte destaca la Terraza Riviera Nayarit, un espacio que busca acercar a miles de visitantes a la riqueza gastronómica y cultural de uno de los estados más reconocidos por su cocina tradicional.

Además de las transmisiones futbolísticas, la cocina corre por parte de Cantina Imperial, donde se presentan recetas, ingredientes y preparaciones que forman parte de la identidad gastronómica mexicana. Para quienes buscan una celebración distinta, la experiencia combina deporte, cultura y gastronomía en un mismo espacio, convirtiéndose en una excelente opción para disfrutar el Día del Padre rodeado de sabores regionales y ambiente mundialista.

Dirección: Campo Marte, Paseo de la Reforma y Avenida Conscripto, Ciudad de México.

Somma Wine Bar Polanco

Para los padres que prefieren una celebración más relajada, acompañada de una buena copa de vino y una conversación larga, Somma Wine Bar Polanco ofrece una propuesta distinta. Su combinación entre una terraza amplia y un interior elegante permite elegir entre una experiencia más social o una tarde tranquila disfrutando de la gastronomía y el futbol.

La carta incluye más de 120 etiquetas de vino cuidadosamente seleccionadas, además de una oferta de coctelería que complementa perfectamente los alimentos. Entre las recomendaciones destacan las tablas de quesos y charcutería, entradas para compartir y opciones ideales para acompañar una tarde de partidos. La versatilidad del espacio lo convierte en un punto de encuentro ideal para festejar a papá sin renunciar al ambiente futbolero que se vive en la ciudad.

Dirección: Virgilio 8, Col. Polanco.

Gauchinho

Los amantes de la carne encontrarán en Gauchinho una de las experiencias más completas para celebrar el Día del Padre. Inspirado en la tradición ganadera del sur de Brasil, este restaurante ofrece el clásico sistema de rodizio, donde los cortes llegan directamente a la mesa rebanados al momento por maestros parrilleros.

La experiencia incluye más de 28 cortes de carne y mariscos, entre ellos picaña, rib eye, costilla de res, pork belly, cordero, langostinos XL, pulpo y huachinango zarandeado. A ello se suma una barra fría con más de 55 opciones, desde quesos maduros y ceviches hasta crema de langosta y paella de mariscos. Para el Mundial, el restaurante cuenta con once pantallas de alta definición, convirtiéndose en uno de los mejores escenarios para disfrutar los partidos mientras se comparte una auténtica fiesta gastronómica con papá.

Dirección: Av. Insurgentes Sur 2475, Col. barrio loreto.

Restaurantes Día del PadreCortesía

Blanco Castelar

Para los padres que disfrutan de una comida elegante, una conversación larga y espacios que transmiten historia, Blanco Castelar se ha convertido en una de las grandes referencias gastronómicas de Polanco. Ubicado dentro de una casona emblemática, este restaurante inicia una nueva etapa con un menú que reafirma la esencia que le dio origen: una cocina donde los ingredientes son los verdaderos protagonistas. Su concepto gira alrededor de la sencillez elegante, utilizando la pureza de la presentación para destacar sabores, texturas y técnicas culinarias.

La nueva propuesta gastronómica combina cocina internacional con sutiles influencias mexicanas. Entre las recomendaciones destacan las empanadas al horno de short rib braseado, el tartar de atún fresco, la alcachofa gratinada y uno de sus grandes clásicos: el filete Wellington. Sus diversos salones, espacios privados y áreas para coctelería permiten celebrar desde una comida familiar hasta una reunión especial para seguir los partidos del Mundial en un entorno sofisticado. Es una de esas direcciones que funcionan para cualquier ocasión y que convierten una comida de Día del Padre en una experiencia memorable.

Dirección: Av. Emilio Castelar 163, Col Polanco.