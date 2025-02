Zelenski abandona la Casa Blanca antes de tiempo sin firmar acuerdo con Trump

La reunión del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con su par estadounidense, Donald Trump, terminó en un desastre el viernes, después de que ambos líderes intercambiaran críticas sobre la guerra con Rusia delante de medios de comunicación de todo el mundo en la Casa Blanca.

La visita de Zelenski tenía como objetivo ayudar a Ucrania a convencer a Estados Unidos de que no se pusiera del lado del presidente ruso, Vladímir Putin, que ordenó la invasión de Ucrania hace tres años.

En cambio, el líder ucraniano discrepó duramente con Trump y el vicepresidente JD Vance sobre el conflicto, subrayando cómo el cambio de Gobierno en Washington ha socavado los intentos de Kiev de mantener el apoyo occidental a su esfuerzo bélico.

Vance subrayó la necesidad de la diplomacia para resolver el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, mientras que Zelenski replicó que no se podía confiar en Putin en ninguna negociación.

Trump rápidamente usó la red Social Truth para acusar a Zelenski de faltar al respeto a Estados Unidos.

"He determinado que el presidente Zelenskyy no está listo para la Paz si Estados Unidos está involucrado", escribió, usando una ortografía alternativa del nombre del líder. "Puede volver cuando esté preparado para la Paz".

El presidente de Estados Unidos usó la red Social Truth para acusar a Zelenski.Especial

Zelenski abandonó la Casa Blanca antes de tiempo tras el enfrentamiento verbal, sin firmar el tan anunciado acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos para la explotación conjunta de recursos naturales.

La disputa también socava los recientes esfuerzos de los líderes europeos por convencer a Trump de que ofrezca garantías de seguridad a Ucrania aunque se haya negado a desplegar soldados estadounidenses en suelo ucraniano.

"La gente está muriendo (...) se están quedando sin soldados", le dijo Trump a Zelenski cuando la reunión se convirtió en una discusión a gritos.

Trump amenazó con retirar el apoyo estadounidense a Ucrania.

"O llegas a un acuerdo o estamos fuera, y si estamos fuera, van a tener que luchar. No creo que vaya a ser bonito", le dijo.

"No tienes las cartas. Una vez que firmemos el acuerdo, estarás en una posición mucho mejor. Pero no estás siendo para nada agradecido, y eso no es algo agradable. Voy a ser honesto. Eso no es algo agradable", agregó

Zelenski desafió abiertamente a Trump por su enfoque más suave hacia Putin, instándole a "no hacer compromisos con un asesino".

Trump subrayó que Putin quiere llegar a un acuerdo.

"Te estás jugando la tercera guerra mundial", dijo Trump a Zelenski en un momento dado, instándole a ser más agradecido.

El vicepresidente JD Vance intervino para decir que era una falta de respeto por su parte acudir al Salón Oval para litigar sobre su postura, algo con lo que Trump estuvo de acuerdo.

"No nos has dado las gracias", dijo Vance.

Zelenski, alzando la voz, respondió: "He dicho muchas veces gracias al pueblo estadounidense".

El presidente ucraniano, que obtuvo armamento estadounidense por valor de miles de millones de dólares y el apoyo moral del Gobierno de Joe Biden para su lucha contra Rusia, se enfrenta a una actitud muy diferente de Trump, quien quiere poner fin rápidamente a la guerra de tres años, mejorar los lazos con Rusia y recuperar el dinero gastado para apoyar a Ucrania.

"Espero que me recuerden como un pacificador", dijo Trump.

En otro momento, el republicano dijo a Zelenski que sus soldados han sido increíblemente valientes y que Estados Unidos quiere ver el fin de los combates y que el dinero se destine a "diferentes tipos de uso como la reconstrucción".

Trump ha adoptado una postura mucho menos comprometida con la seguridad europea, un cambio de tono que ha causado conmoción en Europa y avivado los temores en Kiev y entre sus aliados de que podría verse obligado a un acuerdo de paz que favorezca a Rusia.

Sin garantías de seguridad

El acuerdo negociado en los últimos días abriría la vasta riqueza mineral de Ucrania a Estados Unidos, pero no incluía garantías de seguridad estadounidenses explícitas para Ucrania, lo cual es una decepción para Kiev.

No se ha especificado cuánto valdría el acuerdo para Estados Unidos. Trump ha dicho que espera ganar cientos de miles de millones de dólares. Zelenski ha dicho que no firmaría un acuerdo que endeudara a su país durante generaciones.

Ucrania aportaría el 50% de "todos los ingresos obtenidos de la futura monetización de todos los activos de recursos naturales pertinentes propiedad del Gobierno ucraniano" a un fondo de reconstrucción de propiedad y gestión conjunta de Estados Unidos y Ucrania.

El acuerdo no especifica cómo se gastarían los fondos, ni identifica los activos específicos que cubre, aunque dice que incluirían depósitos de minerales, petróleo y gas natural, así como infraestructuras como terminales de gas y puertos.

Ucrania ha ampliado rápidamente la producción de su industria de defensa, pero sigue dependiendo en gran medida de la ayuda militar extranjera, al tiempo que lucha por reponer la mano de obra en su lucha contra un enemigo mucho mayor.

Aunque Ucrania repelió la invasión rusa desde las afueras de Kiev y recuperó franjas de territorio en 2022, Rusia sigue controlando alrededor de una quinta parte de Ucrania y ha ido ganando terreno poco a poco desde una contraofensiva ucraniana fallida en 2023.

Las tropas de Kiev mantienen un trozo de terreno en la región rusa de Kursk, al oeste del país, tras una incursión en 2024. Trump se ha enzarzado en una disputa a distancia con Zelenski en las últimas semanas, criticando su gestión de la guerra, llamándole "dictador" e instándole a aceptar el acuerdo sobre los minerales.