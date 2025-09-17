La UE propone suspender libre comercio con Israel

Bruselas. La Comisión Europea presentó este miércoles una propuesta para suspender el régimen de libre comercio con Israel, medida que afectaría exportaciones valoradas en unos 5,800 millones de euros, debido a la prolongada ofensiva en Gaza. Sin embargo, diplomáticos consideran poco probable que la iniciativa obtenga el respaldo necesario entre los 27 Estados miembros.

La suspensión del acuerdo comercial implicaría que Israel pague aranceles equivalentes a unos 227 millones de euros anuales.

Solo el 37% de estas importaciones se verían afectadas por estas sanciones, si los 27 dieran su luz verde, principalmente en el sector agroalimentario.

La Unión Europea es el mayor socio comercial de Israel, con un comercio de bienes entre ambos que ascendió a 42,600 millones de euros el año pasado, según la Unión Europea.

Medida enfrenta divisiones

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, calificó la propuesta como “moral y políticamente distorsionada”.

"Cualquier acción contra Israel recibirá una respuesta adecuada". "Esperamos no tener que recurrir a ella", escribió en la red social X.

La suspensión de los acuerdos de libre comercio, planteada por primera vez por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la semana pasada, requiere el apoyo de al menos 15 países que representen el 65% de la población de la UE, umbral difícil de alcanzar debido a la resistencia de socios clave como Alemania.

La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, también planteó sanciones contra los ministros israelíes Itamar Ben-Gvir, responsable de Seguridad Nacional, y Bezalel Smotrich, responsable de Finanzas, así como contra colonos violentos y miembros de Hamás.

"Quiero ser muy clara, el objetivo no es castigar a Israel. El objetivo es mejorar la situación humanitaria en Gaza", afirmó en una rueda de prensa.