La UE busca aliviar tensiones entre Ucrania y Hungría

Úzhgorod, Ucrania. La Unión Europea (UE) desplegó esta semana una ofensiva diplomática en Ucrania con el objetivo de reducir las tensiones con Hungría, país que ha endurecido su oposición al ingreso de Kiev al bloque comunitario.

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, visitó Úzhgorod, en el oeste de Ucrania, donde sostuvo encuentros con representantes de las minorías húngara y eslovaca.

“No hay ampliación sin protección de las minorías”, subrayó el lunes al recorrer escuelas donde se enseñan húngaro, ucraniano e inglés.

Hungría ha expresado preocupaciones sobre los derechos lingüísticos de la minoría húngara en Ucrania, así como sobre posibles riesgos económicos y de seguridad derivados de la adhesión de Kiev. La relación bilateral se deterioró en las últimas semanas tras acusaciones cruzadas sobre drones, la expulsión de diplomáticos y restricciones a medios y funcionarios.

Ucrania, tema de campaña

El primer ministro Viktor Orbán, cercano al Kremlin y con una contienda electoral en puerta, ha convertido su rechazo a la integración de Ucrania en una bandera de campaña. Incluso llegó a cuestionar la soberanía del país vecino.

Pese a estos obstáculos, Ucrania insiste en que la membresía en la UE representa su vía más realista hacia la prosperidad y la seguridad frente a Rusia, aunque Bruselas advierte que aún deberá cumplir con exigentes estándares antes de avanzar en el proceso de adhesión.